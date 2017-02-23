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Из-за этого автобусам и маршруткам неудобно подъезжать к остановке
Сегодня, 23 февраля, коммунальщики вскрыли асфальт на автостанции, которая расположена в 14 микрорайоне Майкудука. Образовавшийся котлован занимает внушительную часть дороги. Он создает серьезные неудобства для движения автобусов и маршруток.
В связи с этим корреспондент nv.kz обратился в компанию «Караганды Су». Здесь нам сообщили, что ее работники поводят на автостанции работу по строительству частной линии канализации на платной основе. Монополист имеет право оказывать населению и фирмам такие услуги. Поскольку это согласовано с департаментом по регулированию естественных монополий и защите конкуренции.
«Был оформлен ордер на скрытые работы, — сообщил пресс-секретарь компании «Караганды Су». – По окончании работ будет произведена планировка мест разрытий с восстановлением асфальта в летний период 2017 года».
фото прислал наш читатель Виктор
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б/ушной брусчаткой положат, у нас всегда так делается через одно место.
Am1Go
23 февраля, 2017 в 15:34