На автостанции в Майкудуке коммунальщики раскопали асфальт

Из-за этого автобусам и маршруткам неудобно подъезжать к остановке

Сегодня, 23 февраля, коммунальщики вскрыли асфальт на автостанции, которая расположена в 14 микрорайоне Майкудука. Образовавшийся котлован занимает внушительную часть дороги. Он создает серьезные неудобства для движения автобусов и маршруток.

В связи с этим корреспондент nv.kz обратился в компанию «Караганды Су». Здесь нам сообщили, что ее работники поводят на автостанции работу по строительству частной линии канализации на платной основе. Монополист имеет право оказывать населению и фирмам такие услуги. Поскольку это согласовано с департаментом по регулированию естественных монополий и защите конкуренции.

«Был оформлен ордер на скрытые работы, — сообщил пресс-секретарь компании «Караганды Су». – По окончании работ будет произведена планировка мест разрытий с восстановлением асфальта в летний период 2017 года».

фото прислал наш читатель Виктор