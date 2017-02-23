Казахстанская сборная по хоккею выиграла Гонконг со счетом 19:0 на Азиатских Играх

В сборной играют два карагандинца

Завершился второй хоккейный матч казахстанской сборной на Азиатских Играх в Саппоро. Для наших спортсменов игра оказалась крайне удачной. Они разгромили команду из Гонконга со счетом 19:0. Только в первом периоде вратарь противника пропустил семь шайб. Во втором периоде в ворота Гонконга прилетело пять голов. Еще семь шайб наши хоккеисты припасли на заключительный период.

Стоит отметить, что на Азиатских играх Гонконг оказался в числе явных аутсайдеров: все три предыдущих матча хоккеисты проиграли один за другим. Казахстанская же сборная в последнем мачте обыграла сборную Южной Кореи, однако перед этим уступила сборным Японии со счетом 0:6 и Китая — 3:8.

Напомним, что всего на Азиатские Игры в Саппоро отправились шесть карагандинцев. Двое из них вошли в борную страны по хоккею.