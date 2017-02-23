- Главная
- Спецпроекты
- Афиша
- Обсуждение
- Поздравления
- Блоги
- Объявления
- Конкурсы «НВ»
В сборной играют два карагандинца
Завершился второй хоккейный матч казахстанской сборной на Азиатских Играх в Саппоро. Для наших спортсменов игра оказалась крайне удачной. Они разгромили команду из Гонконга со счетом 19:0. Только в первом периоде вратарь противника пропустил семь шайб. Во втором периоде в ворота Гонконга прилетело пять голов. Еще семь шайб наши хоккеисты припасли на заключительный период.
Стоит отметить, что на Азиатских играх Гонконг оказался в числе явных аутсайдеров: все три предыдущих матча хоккеисты проиграли один за другим. Казахстанская же сборная в последнем мачте обыграла сборную Южной Кореи, однако перед этим уступила сборным Японии со счетом 0:6 и Китая — 3:8.
Напомним, что всего на Азиатские Игры в Саппоро отправились шесть карагандинцев. Двое из них вошли в борную страны по хоккею.
Всего на сайте опубликовано 33260 материалов.
Посетители оставили 192949 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.