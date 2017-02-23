«Страх живёт во мне и сейчас»

Готовимся отметить День благодарности

В следующую среду в Казахстане второй раз будут отмечать День благодарности, введенный по инициативе президента страны. По идее главы государства, 1 марта должен стать днем «благодарности всех этносов друг другу и казахам, проявившим милосердие, принявшим этих людей, как родных». К дате в Темиртау собрали истории репрессированных детей.

Фрида Штраух: «Родители жили в Крыму в Симферополе. В 1941 году всю семью депортировали в Казахстан в Джамбульскую область село Кенес. На тот момент мне было 5-6 лет. Пока ехали, помню, как в товарных вагонах проезжали по туннелям, и был жуткий страх. Я всё время кричала. Этот страх живёт во мне и сейчас. По приезду нас поселили в казахскую семью. Была ужасная нищета и голод. Добивали вши и блохи. В одной половинке мазанки жили хозяева, в другой — наша семья. Спали на соломе, даже нечем было укрыться. Нечего одеть. Но несмотря ни на что, люди были добрые. Младшая сестра Марта – умерла. Отец умер от голода. В тот момент нас с мамой поддержали местные жители. Хорошо помню, как казахи, сочувствуя, несли последнее, несмотря на голод — кто пиалу муки, кто молока, кто пшена».

Воспоминания Анатолия До об отце Степане До: «В 1937 году его жену и детей принудительно переселили из города Сучань, Приморской области Дальневосточного края в Карагандинскую область, в поселок №13 Тельмановского района. Их поселили в землянку. В посёлке уже жили украинцы, немцы, позже переселили греков, чеченцев. Было очень тяжело. Холод, голод. Тяжело приходилось работать. Семья отмечалась в спецкомендатуре. В 1939 году он стал работать председателем колхоза «Коминтерн» поселка №13. Там в поселке местного населения практически не было, все депортированные. Отец был благодарен земле, которая его приняла, на которой он трудился и где жил до конца своих дней».

Воспоминания Ивана Симиониди

«Депортировали вместе с мамой и поселили в село Ворошиловское, ныне Ботакара. На тот момент мне было 8 лет. По-русски практически не говорил. Жили у казахской семьи, которая приняла нас очень хорошо. Помню, как в этой семье погиб сын на фронте и как мы все собирались и поддерживали друг друга. И даже после того как мы вместе с мамой в 1944 году переехали в поселок Самаркандский (ныне Темиртау), мама дружила с этой семьёй. На тот момент эта казахская семья перебралась в Караганду. Отец семейства был главным ревизором по сельскохозяйственным районам».

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