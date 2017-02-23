Продавцы в магазине издевались над кошкой

Волонтёры забрать животное не смогли

К зоозащитникам обратилась девушка, которая рассказала, что в одном из магазинов города в уборной сидит, привязанная за шею верёвкой, кошка. Девушка рассказала, что под толстой верёвкой уже образовалась язва и животное сильно страдает. Волонтёры попытались забрать кошку следующим утром, но не смогли. Кошечка исчезла, как будто её и не было, продавцы свою вину категорически отрицали. Зоозащитникам сказали, что кошки в магазине никогда не было, миску и горшок тоже выкинули. Судя по всему, узнать куда выкинули животное из магазина уже не удастся.