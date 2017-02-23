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Волонтёры забрать животное не смогли
К зоозащитникам обратилась девушка, которая рассказала, что в одном из магазинов города в уборной сидит, привязанная за шею верёвкой, кошка. Девушка рассказала, что под толстой верёвкой уже образовалась язва и животное сильно страдает. Волонтёры попытались забрать кошку следующим утром, но не смогли. Кошечка исчезла, как будто её и не было, продавцы свою вину категорически отрицали. Зоозащитникам сказали, что кошки в магазине никогда не было, миску и горшок тоже выкинули. Судя по всему, узнать куда выкинули животное из магазина уже не удастся.
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Ужас ужас ужас! Бедные волонтеры, как они это выдержали? Нервы наверное стальные!
Lex
23 февраля, 2017 в 17:16
Укажите магазин и объявим бойкот живодерам!
Михалыч
23 февраля, 2017 в 17:25