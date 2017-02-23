Города с самым высоким уровнем загрязнения воздуха назвали в Казахстане

Караганда, Балхаш, Темиртау и Жезказган в начале списка

В «Казгидромете» подвели итоги мониторинга воздуха за 2016 год и назвали города с самым высоким уровнем загрязнения, сообщает портал «Казинформ».

В течение года мониторинг проводился по 46 населенным пунктам, из них 27 отнесены к низкому уровню загрязнения, 10 — к классу повышенного уровня и 9 отнесены к классу высокого уровня загрязнения воздуха.

Города с высоким уровнем загрязнения: Алматы, Астана, Актобе, Балхаш, Жезказган, Темиртау, Караганда, Шымкент и поселок Акай.

Города с повышенным уровнем загрязнения: Жанатас, Усть-Каменогорск, Риддер, Кызылорда, Тараз, Семей, Шу, Петропавловск и населенные пункты Глубокое и Бейнеу.

Города с низким уровнем загрязнения: Туркестан, Талдыкорган, Степногорск, Аксай, Кокшетау, Кульсары, Сарань, Кентау, Аксу, Жанаозен, Зыряновск, Рудный, Экибастуз, Костанай, Павлодар, Уральск, Актау, Атырау, Каратау и населенные пункты Березовка, Январцево, Кордай, Торетам, Карабалык и Щучинско-Боровская курортная зона.

Наблюдение за состоянием воздуха выполняется в наиболее крупных городах и промышленных центрах республики. В настоящее время наблюдение за состоянием воздуха проводится в 46 населенных пунктах на 140 постах, в том числе на 56 постах ручного отбора проб и 84 автоматических постах.

По сравнению с 2015 годом уровень загрязнения атмосферного воздуха имеет положительную динамику (снизился) в городах Аксай, Экибастуз, Степногорск, Риддер и Усть-Каменогорск. В семи городах: Актобе, Астана, Балхаш, Петропавловск, Шу, Кызылорда, Жанатас и поселке Акай уровень загрязнения атмосферного воздуха повысился по сравнению с 2015 годом. В остальных населенных пунктах уровень загрязнения остался на уровне 2015 года.

В течение 2016 года зафиксировано 2828 случаев высокого загрязнения (ВЗ) и 550 случаев экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха в следующих городах: Актобе — 235 случаев ВЗ и 67 случаев ЭВЗ по сероводороду; Балхаш — 4 случая ВЗ по сероводороду и взвешенным веществам и 5 случаев ЭВЗ по сероводороду; Караганда — 14 случаев ВЗ по взвешенным частицам РМ 2,5, РМ-10, оксид углерода и 1 случай ЭВЗ по взвешенным частицам РМ 2,5; Петропавловск — 2563 случаев ВЗ и 477 случаев ЭВЗ по сероводороду; Темиртау — 12 случаев ВЗ по диоксиду азота и сероводороду.

В Балхаше причиной разового загрязнения атмосферного воздуха стали сточные воды канализации города, а также в летние месяцы — гниение остатков животного происхождения. В Караганде превышение было зафиксировано в районе станции, где расположены автостоянки, склады и дома. Причиной разового загрязнения атмосферного воздуха сероводородом является высокая концентрация выбросов автотранспорта и проведение городских очистных работ (субботники), во время которых сжигают собранный мусор. По проведенному радиационному мониторингу средние значения радиационного гамма-фона и среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы по населенным пунктам республики не превышали предельно-допустимый уровень.