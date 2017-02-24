В Караганде сожгут чучело зимы

Горожан будут угощать блинами с красной икрой

Общественное объединение «Казачья вольница» приглашает на блины. Гулять будут в воскресенье у дворца культуры горняков. Будет большой концерт, конкурс частушек, перетягивание каната и поднятие гирь. И, конечно, бесплатное угощение: блины с разными начинками. В том числе с красной и черной икрой. Правда, икра будет белковая: никто не хочет выкидывать миллионы, чтобы накормить полтысячи человек оригинальном продуктом. Впрочем, и яркий суррогат неизменно привлекает внимание гостей.

Праздник начнется в 12.00 и продлится около двух часов. В финале планируется устроить самую интересную часть праздника. Прямо на дворцовой площади сожгут тряпочное чучело, высотой чуть больше метра. Все разрешения уже получены. За пожарной безопасностью будут следить переодетые скоморохами и медведями казаки.

В Темиртау Масленица сгорит еще 25 февраля во дворе детско-юношеского центра «Алем». Там праздник утраивают казаки из «Станицы Святосевастьяновской» и Темиртауского филиала «Казаков степного края», а помогает им коллектив ДЮЦ. Будет спектакль, песни, танцы, игры для детей и, само собой, блины. Двухметровое чучело для костра уже готово. Его сожгут ближе к вечеру. Начало праздника в 16.30.