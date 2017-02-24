- Главная
- Спецпроекты
- Афиша
- Обсуждение
- Поздравления
- Блоги
- Объявления
- Конкурсы «НВ»
Горожан будут угощать блинами с красной икрой
Общественное объединение «Казачья вольница» приглашает на блины. Гулять будут в воскресенье у дворца культуры горняков. Будет большой концерт, конкурс частушек, перетягивание каната и поднятие гирь. И, конечно, бесплатное угощение: блины с разными начинками. В том числе с красной и черной икрой. Правда, икра будет белковая: никто не хочет выкидывать миллионы, чтобы накормить полтысячи человек оригинальном продуктом. Впрочем, и яркий суррогат неизменно привлекает внимание гостей.
Праздник начнется в 12.00 и продлится около двух часов. В финале планируется устроить самую интересную часть праздника. Прямо на дворцовой площади сожгут тряпочное чучело, высотой чуть больше метра. Все разрешения уже получены. За пожарной безопасностью будут следить переодетые скоморохами и медведями казаки.
В Темиртау Масленица сгорит еще 25 февраля во дворе детско-юношеского центра «Алем». Там праздник утраивают казаки из «Станицы Святосевастьяновской» и Темиртауского филиала «Казаков степного края», а помогает им коллектив ДЮЦ. Будет спектакль, песни, танцы, игры для детей и, само собой, блины. Двухметровое чучело для костра уже готово. Его сожгут ближе к вечеру. Начало праздника в 16.30.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 33288 материалов.
Посетители оставили 193119 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
Всё как всегда, казаки на масленицу всех угощают блинами, а потом на наурыз ответка -всем показывают юрты (тока снаружи! )
Ильдар Репкин
20 февраля, 2017 в 14:56
Приходи, блины с репкой будут.
Казак
20 февраля, 2017 в 15:25
Да некогда, блин, по блинам расхаживать сам напеку, а чё, да проще пареной репы!
Ильдар Репкин
20 февраля, 2017 в 16:01
Они молодцы
Всегда весело
Много песен, игр
Обязательно пойдем с детьми
ГОСТЬ
20 февраля, 2017 в 22:19
А в прошлом году ЗДОРОВО было!
Сходите — не пожалеете!
KO
24 февраля, 2017 в 19:24