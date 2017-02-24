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В акимате Караганды работает телефон доверия для жалоб на госслужащих, нарушающих этический кодекс
Карагандинцев просят жаловаться на чиновников-грубиянов. В акимате Караганды работает телефон доверия. Его номер 42-58-61. Сюда можно звонить и оставлять жалобы на госслужащих, которые нарушают законы «О государственной службе Республики Казахстан» и «О противодействии коррупции», а также Этический кодекс.
Власти обязаны реагировать на жалобы карагандинцев (за исключением анонимных), проверять информацию и наказывать госслужащих в случае, если будет установлена их вина.
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а на акима области слабо?
пусть акимат Караганды посмотрит видео отчета акима города, где аким области хамил жителям, задававшим вопросы.
«Ты кто такой?»
vasya
24 февраля, 2017 в 09:50
Заступлюсь за акима! А что здесь такого? Если действительно, какой нибудь конь с горы, на ровном месте начинает гнать пургу и качать права, то невинный вопрос: «А ты кто такой?» — это самое безобидное обращение к этому «оратору»…
К такому левому «оратору» даже рекомендация сходить в ж…, высказанная в грубой форме, и то не будет считаться хамством!
Ушлепок
24 февраля, 2017 в 10:38
Ваше заступничество это только сугубо ваше мнение. Вопрос «Кто вы такой?» — это явно невежливо и недопустимо по отношению к гражданину и ветерану, тем более на отчетной встрече с народом. Есть и более мягкие слова, да и терпение должно быть у руководителя.
читатель
24 февраля, 2017 в 11:30
ни о чем. сколько уже было всяких телефонов доверия, а что изменилось к лучшему?
Ильдар Репкин
24 февраля, 2017 в 09:56