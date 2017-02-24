В Караганде выступит легендарная рок-группа Браво.

Свинцовый Дирижабль представляет: 8 апреля советско-российский рок-н-ролл в лице Браво в Караганде.Билеты уже в продаже.

8 апреля состоится концерт единственной в своем роде российской группы Браво.Верные себе легенды советского и российского рок-н-ролла сыграют в Центре Бокса по-настоящему весенний концерт.

Группа Браво представит публике специальную программу «Бравоспектива» в которую войдут как бессмертные хиты, так и редко исполняемые песни. А таких песен за тридцатилетнюю историю группы скопилось множество, поэтому музыканты обещают почти 2,5 часовой концерт. Музыка, которая покоряет сердца всех вне зависимости от возраста, социального статуса или музыкальных предпочтений.

Группа Браво – явление уникальное. Неповторимый стиль, задорный рок-н-ролл, непередаваемая энергетика – это всё про них. Вот уже более 30 лет коллектив находится на пике популярности!

Вечно молодые и исправно модные московские стиляги из группы Браво обрадуют жителей Караганды своим концертом.