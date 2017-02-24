Про будущее, образование и профессии

Когда-то, при старом режиме, родители пытались засунуть детей в технические учебные заведения, говоря, — «университет для души, а институт — для жизни». Ещё про гуманитариев говорили, — «Сегодня ты гуманитарий, а завтра моешь планетарий». И наше современное образование развивает этот подход, отодвинув гуманитарные науки на второй план, и продвигая робототехнику, нанотехнологии, и прочие технические дисциплины, надеясь со временем интегрироваться в мир, и стать в технологиях ведущей страной.

Хочу подумать над тем, насколько это адекватно современности.

В передовых странах уже автоматизировано, или технически может быть автоматизировано большинство рабочих профессий. На предприятиях типа КарМета работает всего по тысяче-полторы человек, которые просто управляют роботами. Простые товары на улице продают автоматы. Посылки доставляют дроны. И никаких людей на сборочных линиях любой продукции, вплоть до автомобилей, уже давно почти нет — всё делают роботы. В тех же США в ближайшее время даже хотят заменить всех дальнобойщиков беспилотными грузовиками. То есть, скоро потребности в рабочих профессиях в цивилизованных странах почти не останется — речь идёт, конечно, о США, Японии, и им подобным, а не о Китае, при всём уважении к последнему. Поэтому суждения в духе «в Германии/Японии лучше автопром, потому что на сборке работают другие люди» — неверные и устаревшие, на сборке там в основном вообще не люди, и уже давно. Высвобождающиеся же в огромных количествах люди будут получать безусловный доход, как это уже и происходит в некоторых европейских странах. При этом безработица даже в 90% не будет для страны ни проблемой, ни нагрузкой — несмотря на неё, промышленность так же работает благодаря роботам (и даже лучше), и приносит государству деньги, продавая свою продукцию в отсталые страны. То есть, рабочие профессии там уже не имеют перспективы. Но это ещё не предел, а только начало прогресса. Уже сейчас автоматизируются профессии, в которых требуется навык поиска и анализа информации среди больших объёмов, с выдачей заключения. В США уже запатентован и успешно работают роботы-юристы (точнее, онлайновые программы), выдающие клиентам при предоставлении документов правильный набор действий — и в простых случаях, типа ДТП (коих большинство), они уже работают быстрее, лучше, и безошибочнее своих мясных коллег. Уже в ходу роботы-врачи, которые на основе данных анализов могут поставить диагноз, и назначить лечение — конечно, в простых случаях, но их подавляющее большинство. На самом же деле это всего лишь первые ласточки профессий, в будущем которых люди в цивилизованном мире окажутся повсеместно не нужны. Если обобщить, то за ближайшие десять-двадцать лет начнётся замена машинами специалистов, принимающих решения на основе анализа — то есть инженеров, аналитиков, проектировщиков, программистов, и прочих подобных, которые ранее считались прерогативой исключительно мясных специалистов. Машина, имеющая доступ к некоему большому банку данных (который в человеческом понимании эквивалентен т.наз. «опыту»), которой задан адекватный, учитывающий большинство возможных ситуаций алгоритм — проанализирует любой тренд лучше, глубже, и быстрее человека, и составит любой проект (хоть дома, хоть микросхемы) лучше, с более релевантным результатом, и меньшей возможностью ошибки. То же самое можно сказать по поводу программирования — оно ничто иное, чем достижение нужного результата по заранее известным алгоритмам. Уверен, что процесс отказа от мясных специалистов в этих областях, в первую очередь в решениях типовых задач, в мире начнётся уже в ближайшую пару десятилетий.

Таким образом, есть подозрение, что наша страна стремится на лидерские позиции в областях, и растит специалистов в областях, которые в ближайшей исторической перспективе станут в мире попросту не нужны.

Тем не менее, а кто же будет нужен на этом начинающемся участке истории? Ведь не все мечтают, как большинство местных поцыентов, о европейском базовом доходе, на который они будут круглые сутки плевать в потолок. Кто-то хочет быть полезным, имея при этом денег, скажем, в сто раз больше базового дохода. Мне кажется, что такой профессиональной элитой станут именно гуманитарии, ранее задвинутые НТР на второй план. Причём не экономисты, социологи, или переводчики — эти профессии как раз легко автоматизируются. А именно гуманитарии-философы, а также гуманитарии-литераторы, и прочие, косвенно связанные с философией. Причем не философы советского толка, читавшие и могущие цитировать всё что угодно, но не имеющие собственных оценочных суждений, или имеющие таковые на уровне быдла — а именно философы, обладающие собственным оценочным суждением. Потому что основной, самой высокооплачиваемой и востребованной в мире задачей будет как раз оценка конструктивных решений, принимаемых машинами, на их релевантность запросам общества, плюющего в потолок на свой безусловный доход, равно как и оценка самих этих запросов.Мне кажется, именно в этом направлении стоит двигаться образованию, а не рваться за технологическим прогрессом, находясь в вечном положении «догоним и перегоним». То есть, стремиться к тому, чтобы к началу описанных мной изменений в мире Казахстан уже стал готовым государством философов, могущим предложить миру соответствующие услуги.

От: Александр