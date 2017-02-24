ЭКСПО

Да, и кстати, ещё интересно. ЭКСПО, которое будет, имеет своей основной темой зелёные технологии, в первую очередь зелёную энергетику. Тематика подобной выставки может означать две вещи — 1) в государстве уже развито тематическое направление, и оно хочет показать свой опыт другим 2) государство имеет обязательный и однозначный план развития тематического направления, и хочет при проведении выставки подчерпнуть опыт других, и наладить с ними связи. Про то, что у нас развита зелёная энергетика, я не слышал. И про то, что есть определённый чёткий план её развития — тоже не слышал. Деньги выделяются на что угодно — хлебозаводы, самолётные заводы, охрану порядка — но не на зелёную энергетику. Интересно бы услышать мнение поцыетов — чем тогда обусловлен выбор тематики выставки.

От: Александр