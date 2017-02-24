Коммунизм и монархизм

Хотелось бы понять мнение поцыентов-коммунистов по одному странному вопросу. Большевики были, безусловно, политической силой левого толка — то есть, хотя Ленин и написал работу «Об обмане народа лозунгами свободы и равенства» (1919), но, не отрицая принципов Французской революции, пошёл дальше и конкретней, закладывая в основы государства исключительно левые принципы — интернационализм, сменяемость и заменимость власти («каждая кухарка должна уметь управлять государством»), выборность должностных лиц, непосредственное участие каждого гражданина в жизни общества (советы), коллегиальность и гибкость в осуждении или оправдании отдельных поступков людей (партсобрания, и пр.), свобода (в первую очередь в личных проявлениях), отказ от старых традиций, адекватная оценка труда («от каждого по способностям, каждому по труду»). Большевикам же противостояла политическая сила — монархисты, которая была правой по политическому определению — то есть, выступала за сохранение традиций в полном объёме, несменяемость власти, неучастие гражданина в жизни государства (только в форме потребителя благ), презрение к выборам и любым подобным демократическим процедурам, жёсткий контроль и «сильная рука» государства во всех областях жизни над каждым гражданином.

В наше же время всё как будто перевернулось с ног на голову, и коммунисты представляют, как мне кажется, уже не левую, а правую политическую силу — то есть они призывают к жёсткому контролю и «сильной руке» во всех областях жизни, презирают выборы и прочие демократические процедуры, равно как и свободу (англ. Liberty), которая и сама стала у них ругательством, категорически против ленинского лозунга «каждому по труду» (мечтая как об альтернативе почему-то о европейском безусловном доходе), пропагандируют участие граждан в жизни государства не форме советов, а только в форме потребления общедоступных благ, и предлагают именно традицию в качестве главной общественной ценности. То есть, современные коммунисты в терминах столетней давности, и времён Ленина — полностью аналогичны тогдашним монархистам. Фактически, это убеждённые правые монархисты и есть.Объясните мне, в чём я ошибаюсь, и как подобная трансформация оказалась возможна.

От: Александр