Куда сходить в субботу и воскресенье

Что интересного произойдет в Караганде в ближайшие дни? Об этом мы расскажем в свежем обзоре культурных мероприятий. Читайте и выбирайте!

Масленичная неделя подходит к концу и это значит, что в выходные пора развернуть гуляния на полную катушку. Студия танца LocoDance в субботу приглашает всех на праздник. Проводы зимы стартуют 25 февраля в 19:00. Что в программе? Обещают море веселья, вкусный стол, конкурсы, танцы, фотографии.

А в воскресенье на блины приглашает общественное объединение «Казачья вольница». На площади у Дворца культуры горняков запланированы большой концерт, конкурс частушек, перетягивание каната и поднятие гирь. Ожидается и бесплатное угощение — разумеется, традиционные блины. В завершение праздника прямо на площади сожгут тряпичное чучело Масленицы.

Театры

Санкт-Петербургский театр «Рок-Опера» едет на гастроли в Караганду. В субботу, 25 февраля, на сцене ДКГ – рок-мюзикл «Ромео и Джульетта». Этот проект создавался совместно с Санкт-Петербургской государственной академией театрального искусства при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Нам покажут несовременную, но всегда акутальную историю с серьезной рок-н-рольный динамикой.

А В Красном зале Академического театра музыкальной комедии в этот же день — легкая и изящная музыкальная комедия «Дамских дел мастер» (по мотивам комедии М. Старицкого “За двумя зайцами”). Герой спектакля, Голохвастов, пытается найти для себя решение актуального и совсем непростого вопроса: что лучше – жениться выгодно или жениться по любви. Увы, стремление совместить полезное и приятное закончится для героя, погнавшегося за двумя зайцами, оглушительным фиаско.

В воскресенье, 26 февраля, на сцене Темиртауского театра для детей и юношества — социальная и психологическая драма «Семья вурдалака», поставленная по пьесе Василия Сигарева, одного из самых талантливых российских драматургов. Главная мысль пьесы проста и однозначна: наркомания – это чума. В центре истории оказывается семья, существование которой ставится под угрозу из-за этой чумы, в её страшные сети и попадает главный герой. Наркотики разрушают не только его жизнь, но и жизнь близких ему людей…

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Драма «Одинокая яблоня»

Балет «Жизель»

Комедия «Ужель та самая Татьяна»



Выставки

В фондах областного историко-краеведческого музея хранится свыше 150 тыс. экспонатов, постоянные экспозиции занимают площадь размером 1800 кв.м. и располагаются в 16 залах. Визитная карточка музея — зал «Сакская культура» (с уникальными находками, обнаруженными в могильнике сакских вождей) и первый в Казахстане зал портретной реконструкции «Лики предков» (по черепам людей в экспозиции восстановлены прижизненные лица, которые благодаря компьютерной анимации «рассказывают» о событиях прошлого). Одним словом, если вы были в нашем музее давно или даже вовсе ни разу его не посещали, обязательно сходите, не пожалеете!

В областном музее изобразительного искусства в выходные еще можно застать персональную выставку Исмаила Галимова. За долгую жизнь автор проявил себя в разных сферах жизнедеятельности. Был преподавателем, журналистом и писателем, а сейчас выступает перед зрителем в качестве художника. Экспозиция выставки включает живописные произведения, сувенирные работы, материалы из семейного архива.

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Выставка «В новый год — с новыми силами»

Выставка «Территория открытий»

Экспозиции историко-краеведческого музея г.Темиртау

Экскурсии «ЭкоМузея»

Музыка, концерты

25 февраля карагандинцев приглашают в «Шалкыму» на концерт симфонического оркестра. Солист — лауреат международных конкурсов Филипп Копачевский (фортепиано, Россия), дирижер — главный дирижер, художественный руководитель, лауреат Всероссийского конкурса Петр Грибанов. В программе: И.Стравинский — сюита из балета «Жар-птица», С.Рахманинов — рапсодия на тему Паганини, Д.Гершвин — симфоническая поэма «Американец в Париже».

Тайм-кафе «Некафе» в ночь с субботы на воскресенье проводит Night of Cover music. В программе вечера — игра на различных музыкальных инструментах, исполнение известных композиций, чтение стихов под музыку, исполнение песен; вы можете быть слушателем или выйти на сцену и сыграть, прочесть стихи под аккомпанемент.

Мастер-классы

Для рукодельниц мы сегодня подготовили длинный список мастер-классов, которые запланированы местными творческими студиями на выходные. Наверняка вы выберете себе что-то по вкусу! Итак, Центр креативного рукоделия «Империя Творчества» устраивает в субботу утром МК по созданию тюльпанов из фоамирана. В предверии весны рукодельницы будут создавать интерьерные тюльпаны или магниты (на выбор).

Студия творчества «Живинка» приглашает на мастер-класс по созданию сувенирного магнита. Данные магнитики не только создадут уют на вашей кухне, но и будут полезны в качестве заметок на каждый день.

Студия «Скрап-и-я» приглашает на детский мастер-класс. Юные рукодельницы научатся делать милые альбомчики для фотографий.

А вот еще…

МК «Пальчиковый театр из фетра по сказке «Колобок»

МК по декупажу

МК по изготовлению детской булавки

Детский мастер-класс «Деревянный блокнот»

МК по плетению из бумажной лозы

Куда сходить с детьми?

И вновь возвращаемся к гастролям Санкт-Петербургского театра «Рок-Опера». Артисты везут к нам еще и детскую музыкальную сказку «Василиса Премудрая». Знакомые герои — Иван Царевич, Кощей Бессмертный, Баба Яга и, конечно, Василиса Премудрая — предстают в несколько неожиданном ракурсе. Например, Баба Яга оказывается не такой уж зловредной и кровожадной старухой, а вполне себе симпатичной бабулечкой. Она даже может стать подругой Василисы! Спектакль пройдет во Дворце культуры горняков 25 февраля.

Печальная история Ромео и Джульетты красной нитью проходит через наш сегодняшний обзор. Темиртауский ТЮЗ подготовил спектакль по пьесе Д.Урбана «Все мыши любят сыр». Ее герои, уподобившись шекспировским влюбленным, борются за свое счастье. Это история о серых и белых мышах, о двух враждующих кланах. Для кого-то цвет шкурки важнее того, что под шкуркой. Неважно, почему так сильно бьется сердце, неважно, какие чувства переполняют молоденьких мышек… Сказку можно посмотреть 26 февраля.

Также напоминаем, что в Караганде продолжаются гастроли цирка Юрия Владимировича Никулина. Афиши обещают зрителям незабываемое зрелище — яркие и захватывающие дух номера. Артисты пробудут в нашем городе до 12 марта. Представления будут проходить, как обычно, по субботам и воскресеньям. Касса работает ежедневно без перерывов с 10:00 до 18:00.

А вот еще…

Сказка «В стране Мульти-пульти»

Сказка «Нолик и Симка в гостях у смурфиков»

Сказка «Курочка Ряба»

Сказка «Праздник Мухи-Цокотухи»

Сказка «Чудо-валенки»

Сказка «Огниво»

Каток в Центральном парке

Каток на стадионе «Шахтер»

Каток в ДС «Акжолтай»

На этом наш сегодняшний обзор завершается. Всем желаем теплых и душевных выходных! Более полный список мероприятий, которые ожидаются на выходных в Караганде, можно найти здесь.