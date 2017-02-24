В Шахтинске устранили аварию, после того, как город почти на четверо суток остался без воды

Сейчас водоснабжение восстановлено

Некоторые района Шахтинска и почти весь Шахан на четверо суток — с воскресенья по среду — остались без центрального водоснабжения. Люди были вынуждены скупать бутилированную воду, однако в магазинах и ее запасы стали подходить к концу. Лишенные коммунальных удобств горожане жаловались на бездействие властей, и были возмущены тем, что их, со спокойной душой, могут оставить без живительной влаги на такой долгий срок.

Чиновники пояснили, что инцидент произошел из-за крупной аварии, виновником которой стала компания «ArcelorMittal». Сотрудники этой фирмы долго не могли устранить течь, а от этого страдали простые горожане.

В итоге, поломку починили в шесть часов утра, в среду. Сразу же резервуары стали заполнять водой, а к вечеру того же дня живительная влага появилась в домах Шахтинцев.

Тем не менее, случившееся заставило горожан обвинить коммунальщиков в том, что они не спешат готовиться к зиме в теплое время года, поэтому, аварии и порывы всегда становятся неожиданностью, и устранять их приходится довольно долго.