Начались курсы по подготовке к Тотальному диктанту

Занятия бесплатные

Занятия уже начались на официальном сайте Всемирной образовательной акции «Тотальный диктант» www.totaldict.ru. «Премьера» каждого занятия будет идти в прямом эфире, и каждый участник сможет задать преподавателю уточняющие вопросы и получить на них компетентные ответы. Новые темы будут появляться каждую среду и будут доступны вплоть до 8 апреля — даты проведения диктанта.

Программа курсов разработана с учетом специфики уникального текста, специально написанного для Тотального диктанта 2017 года: особое внимание будет уделяться правилам и сложным случаям, встречающимся в диктанте. Разработкой курсов занимается Экспертный совет Тотального диктанта.

Уже после диктанта состоится еще три занятия – онлайн-разбор текста Тотального диктанта – 2017.

«Статистика прошлых лет позволяет с уверенностью говорить, что курсы качественно повышают уровень грамотности: часты случаи, когда люди, ежегодно посещая курсы, улучшали свои оценки за Тотальный диктант с «двоек» до «четверок-пятерок». И, конечно, цель этих занятий не сводится сугубо к подготовке к диктанту: диктант – раз в год, а говорить и писать правильно нужно каждый день», – отметила директор фонда «Тотального лдиктанта» Ольга Ребковец. В 2016 году в онлайне вместе к диктанту готовились более 110 000 человек.

Тотальный диктант – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции – показать, что быть грамотным – важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. Первый Тотальный диктант состоялся в 2004 году как студенческая акция «Глум-Клуба» – творческого объединения гуманитарного факультета НГУ. Первыми «диктаторами» – с 2004 по 2008 год – были преподаватели НГУ. За 13 лет существования Тотальный диктант превратился в масштабное всемирное событие. В 2016 году акция прошла в 732 городах, охватив 68 стран, ее участниками стали более 145 000 человек. Тотальный диктант – общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Организатор акции – фонд «Тотальный диктант» (Новосибирск). Текст Тотального диктанта каждый год специально для акции пишет известный писатель. Участвовать в Тотальном диктанте может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.

Координатор в Караганде — Ткалич Наталья. Телефон: +77712853940 (WA) https://vk.com/totaldictkaraganda