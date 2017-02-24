У карагандинцев выманивают деньги, обещая роль в фильме

«Съемки начинаются уже завтра! Сбор у ДК»: старая мошенническая схема снова в работе

Много раз уже описывали эту псевдокиношную мошенническую схему, но люди все равно ведутся. А кто-то, совершенно не напрягаясь — с потенциальными жертвами обмана даже не приходится общаться, так как все делает интернет-рассылка, — наживается уже не первый год.

— На этой неделе нашел на OLX объявление: мол, требуются люди для участия в массовке, в Караганде будут снимать фильм «Жизнь в девяностые», — рассказывает карагандинец Алексей Шакиров. — Мне стало интересно — и в фильме сняться, и заработать — обещали 10 тысяч тенге за четыре часа. Предлагалось зайти на сайт, потом пройти по ссылке. Там нужно было заполнить форму — написать имя и фамилию, электронную почту. Я о себе написал и еще о своей доче. В ответ нам прислали два одинаковых письма-приглашения.

К Алексею обращалась некая Ирина Козлова: «Ваша анкета рассмотрена и по ней принято положительное решение. Ваш номер группы: 02. Первый съёмочный день начнётся уже завтра — сбор будет проходить в г. Караганда, напротив одной из самых главных достопримечательностей города — Дворца Культуры Горняков (Ул. Проспект Бухар-Жырау). Съёмки продолжатся до 31.03.2017 При себе иметь документ, удостоверяющий личность, для оформления пропуска. Также вам будет выдано расписание и места проведения съёмок на весь период. На месте сбора вас будет ожидать автобус нашей кинокомпании. Основные съёмочные места: улицы города и достопримечательности; учебные заведения; спортивные сооружения; торговые центры; железнодорожный вокзал. Ваша роль: массовка, заработная плата: 10000 тенге (расчет ежедневный, в конце каждого дня).

Продолжительность съемок 4 часа. Для тех у кого посещаемость была больше половины часов (за весь период съемок), по окончанию съёмок (30-31 марта) производится выплата премии».

Далее Алексею объясняли, для чего он должен как можно скорее перечислить тысячу тенге на номер киви-кошелька (77)051191672: дескать, это гарантия того, что он не подведет работодателя и обязательно явится на съемки.

«Если вы видите в данной операции какой-либо подвох, — говорилось в письме, — мы предоставляем специальную гарантию, для того что бы вы были совершенно спокойны, гaрaнтия предоставляется в виде паспортных данных — специалиста по подбору кадров кинокомпании.

Козлова Ирина Алексеевна, Номер паспорта: 084575150; Дата рождения: 05.10.1975; Дата выпуска паспорта: 17.10.2011; Дата истечения срока паспорта: 16.10.2021; Орган выдачи удостоверения: Министерство Юстиции Республики Казахстан».

Однако Алексей не поверил и деньги не отправил. И правильно поступил. По базе данных налогоплательщиков Комитета государственных доходов, такого человека, как Козлова Ирина Алексеевна с приведенными паспортными данными, в республике попросту нет. А объявление о наборе массовки с тем же номером киви-кошелька гуляет по Казахстану уже не первый год: фильм «снимают» в разных городах. Аферисты лишь время от времени обновляют «паспортные данные» «кадровика», перебивают название городских улиц и увеличивают сумму взноса. Прошлой весной, например, предлагалось закинуть всего 500 тенге.

— Напишите, чтобы другие знали, чтобы не попались на удочку этих мошенников, — просит Алексей. — Некоторые карагандинцы не совсем внимательны. А если тысяча людей перечислит деньги — аферисты уже миллион тенге заработают!

Отметим, что сервис, на базе которого был создан опросный лист «кинокомпании», представляет собой платформу для автоматических рассылок. Это типичный автоответчик. Вне зависимости от того, что вы о себе ему расскажете — назовитесь вы хоть Попиком Головастиковым 1801 года рождения — в указанный срок на вашу почту придет письмо со всей необходимой информацией, где вам также присвоят номер. Так что, граждане, будьте осторожны — берегите ваши денежки. 1000 тенге небольшие деньги. Но обидно кормить негодяев.