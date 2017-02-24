Карагандинские пожарные мчались на вызов в Курму (фото)

В селе нет своей пожарной части

В поселке Курма, где располагается известная птицефабрика Курминка, нет своей пожарной части. Но, к сожалению, ЧП случаются везде. Так в сельском доме на улице Мирная начался пожар. Загорелась крыша пристройки. Хозяин дома в панике начал звонить спасателям. Пожарным пришлось ехать из Караганды.

Хозяин дома встречал спецмашины на въезде в село, чтобы облегчить им поиск и сэкономить драгоценное время.

К счастью, пожарные добрались быстро. Огонь не успел распространиться на большую площадь. Крышу потушили. Никто из домочадцев хозяина сельского дома не пострадал. А вот пристройке после пожара потребуется ремонт.