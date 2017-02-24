- Главная
- Спецпроекты
- Афиша
- Обсуждение
- Поздравления
- Блоги
- Объявления
- Конкурсы «НВ»
В селе нет своей пожарной части
В поселке Курма, где располагается известная птицефабрика Курминка, нет своей пожарной части. Но, к сожалению, ЧП случаются везде. Так в сельском доме на улице Мирная начался пожар. Загорелась крыша пристройки. Хозяин дома в панике начал звонить спасателям. Пожарным пришлось ехать из Караганды.
Хозяин дома встречал спецмашины на въезде в село, чтобы облегчить им поиск и сэкономить драгоценное время.
К счастью, пожарные добрались быстро. Огонь не успел распространиться на большую площадь. Крышу потушили. Никто из домочадцев хозяина сельского дома не пострадал. А вот пристройке после пожара потребуется ремонт.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 33283 материалов.
Посетители оставили 193078 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
«Но, к сожалению, ЧП случаются везде.» Евгения, вы такая добрая!
NV
24 февраля, 2017 в 14:34
мои извинения, не то прочитала
NV
24 февраля, 2017 в 14:38