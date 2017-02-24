Более 150 млрд тенге ущерба принесли экономике Казахстана финансовые махинации

Деньги могли быть использованы на строительство школ, больниц, дорог, считают в КГД.

Куда делись более 150 млрд тенге, которые могли быть использованы на строительство школ и больниц, рассказали в Комитете государственных доходов. Заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Тлеу Жангарашев в интервью МИА «Казинформ» рассказал об итогах работы Службы экономических расследований в 2016 году.

По его словам, в прошлом году было выявлено 6,5 тысячи преступлений, из них по 4,7 тысячи расследование окончено.

«Сумма причинённого ущерба по оконченным уголовным делам составила 156 миллиардов тенге – эти деньги могли быть использованы на строительство школ, больниц, дорог, выплату пенсий, пособий. Пока возмещено 40 миллиардов тенге, наложен арест на имущество стоимостью 32 миллиарда тенге», – сообщил он.

Он привёл данные по видам совершённых экономических преступлений. По лжепредпринимательству в 2016 году окончено расследование по 856 уголовным делам.

«Возмещён ущерб на сумму 2,8 миллиарда тенге, арестовано имущество на сумму 10,9 миллиарда тенге», – уточнил он.

По словам Тлеуа Жангарашева, по обналичиванию денег в банках количество преступления в сравнении с 2015 годом снизилось на 11,7%, то есть с 1,1 трлн тенге до 1 трлн.

«Вообще, как показывает практика, сегодня уголовные элементы больше всего стремятся влиться в теневой бизнес, втягивая в него даже государственных служащих. Всего пресечена деятельность 26 организованных преступных групп, занимавшихся криминальным обналичиванием денежных средств», – рассказал он.

По уклонению от уплаты налогов 395 дел, из которых меньше половины было направлено в суд. По остальным делам уклонявшиеся от уплаты налогов граждане избежали уголовной ответственности, так как добровольно погасили свою задолженность. Таким образом был возмещён ущерб на 13,8 млрд тенге, наложен арест на имущество на сумму 7,2 млрд тенге.

Заместитель председателя КГД считает, что фальшивомонетчики подрывают стабильное функционирование кредитно-денежной системы и создают реальную угрозу для экономической безопасности государства. По его мнению, развитие цифровых технологий привело к появлению на рынке достаточно доступных печатающих устройств, которые могут напечатать поддельные банкноты высокого качества.

«Поэтому мы уделяем особое внимание повышению квалификации сотрудников, развитию технической оснащённости криминалистических подразделений и совершенствованию методической работы. Налажено взаимодействие с банками, проведена разъяснительные работа с торговыми точками, где чаще всего обнаруживаются поддельные деньги. В результате принимаемых нами мер пресечена деятельность 5 подпольных цехов по изготовлению поддельных денежных средств», – отметил он.

Тлеу Жангарашев назвал ещё одним распространённым видом правонарушений незаконный игорный бизнес. По его словам, в 2016 году было выявлено 22 незаконно работавших подпольных казино, 192 онлайн-казино и электронных казино, 133 зала игровых автоматов.

«Изъято 390 игровых автоматов, 829 лотерейных терминалов, а также денежные средства на сумму свыше 18 миллионов тенге. Этим мы оградили множество граждан от игровой зависимости и, возможно, сохранили стабильность многих семей», – считает он.

Незаконный оборот алкоголя, по его словам, является популярным в теневом бизнесе. Всего в 2016 году сотрудники Службы экономических расследований обнаружили 23 подпольных цеха.

«Из незаконного оборота изъято 3,6 миллиона поддельных учётно-контрольных марок, свыше 6 миллионов бутылок неучтённой алкогольной продукции и 77 тысяч литров спирта. Кроме предотвращённого ущерба от недоплаты акцизов, мы способствовали сохранению жизни и здоровья многих казахстанцев – ведь в основном речь идет о суррогатной алкогольной продукции», – сообщил Тлеу Жангарашев.

Он также подчеркнул, что за январь 2017 года в стране улучшилось качество досудебного расследования. По его словам, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года почти в 2 раза сократилось количество уголовных дел, а количество оконченных дел выросло на 32%. Он уточнил, что сумма возмещённого ущерба с учётом стоимости арестованного имущества увеличилась с 2,5 млрд тенге до 4,2 млрд.