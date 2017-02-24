Установить стеклянные боксы для допроса подозреваемых предложили в Генпрокуратуре

По мнению Генерального прокурора РК Жакипа Асанова, в Комитете уголовно-исполнительной системы создают условия для пыток.

Генпрокурор Казахстана Жакип Асанов раскритиковал Комитет уголовно-исполнительной системы за возросшее число пыток осуждённых. По его мнению, в КУИС не препятствуют применению пыток, а наоборот, создают условия для них – не устанавливают камеры видеонаблюдения, либо проводят допросы в «слепых зонах», сообщает телеканал «Астана».

«Вы создаёте условия для всего этого, а потом они думают, что это нормально, и всё это можно делать. Они нарушают законы, пытают, потому что такая атмосфера. Ничего не записывается», – возмущался во время IV Форума тюремной реформы Жакип Асанов.

Генеральная прокуратура предложила установить стеклянные кабинеты для допроса подозреваемых, чтобы исключить давление со стороны следствия и применение физической силы. Два бокса уже установлены в одном из отделов внутренних дел Астаны и Акмолинской области. Помещение полностью прозрачно, оснащено камерами видеонаблюдения и прослушивающими устройствами.

«В этих двух подразделениях мы реконструировали свои помещения. И сделали кабинеты открытые, стеклянные, просматриваемые, для производства следственных действий с подозреваемыми, которые будут доставляться по подозрению в совершения преступления», – рассказал заместитель министра внутренних дел Рашид Жакупов.

По данным надзорного ведомства, только за последние пять лет за применение пыток в Казахстане осуждено 140 должностных лиц, ещё 400 сотрудников правоохранительных органов уволены по отрицательным мотивам. Ежегодно в Казахстане регистрируется порядка 100 фактов пыток, но до суда доходит не более 2% таких дел

На форуме также предложили ввести запрет на строевую подготовку в местах не столь отдалённых. По мнению представителей Генпрокуратуры, такие методы воспитательной работы не регламентированы ни одним законом.

О внедрении стеклянных кабинетов для допроса подозреваемых в январе высказался заместитель Генпрокурора РК Ерлик Кененбаев.

«Пора в органах следствия создать специальные кабинеты для допросов. Это мировая практика. Они прозрачны, там есть видеокамеры. Запись приобщается к протоколу. Сами сотрудники при задержании лиц, изъятии наркотиков, оружия, денег должны иметь видеорегистраторы. Это будет дисциплинировать, ведь все понимают, что идёт запись», – сказал Кененбаев.