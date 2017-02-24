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Шикарный презент сделал фонд Первого Президента РК
Карагандинской специализированной школе-интернату для одаренных детей подарили набор инструментов стоимостью три миллиона тенге. Об этом сообщается на официальном сайте акимата Карагандинской области. Спонсором выступил фонд Первого Президента РК.
— Там целый набор музыкальных инструментов – флейта, домбра, синтезатор и другие, — пояснил исполнительный директор Фонда Первого Президента РК Канат Джумабаев. — Предварительно приехали наши менеджеры, изучили пожелания ребят. Мы постарались подарить то, что им нужно.
Такую спонсорскую помощь они оказали после подписания меморандума о сотрудничестве с акимом нашей области Нурмухамбетом Абдибековым. Целью меморандума является материальная и техническая поддержка молодежных программ, так же продвижение молодых талантов в научно-технической, культурной и гуманитарной сферах.
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