Дети-призраки (видео)

Карагандинские школьники — о самоубийцах

Казахстан уже несколько лет занимает лидирующие позиции в мире по количеству суицидов среди подростков. И сегодня об этой страшной беде дети поставили спектакль «Оставайся всегда человеком». Однако карагандинские чиновники от образования не разрешают показывать его в школах. Вчера дети разыграли историю трех самоубийц в творческой лаборатории при театре музыкальной комедии. И возник вопрос: а нужно ли это детям? Не лучше ли молчать о проблеме, чтобы ненароком не навести кого-нибудь на роковую мысль.

В основе спектакля оригинальная пьеса Веры Ким – руководителя театральной студии «Брависсимо», работающей во дворце детей и юношества. Первый раз постановку представили зрителям еще в 2008 году, когда наша республика оказалась на первом месте числу самоубийств, совершенных юношами и девушками в возрасте 15-19 лет. Стало появляться много сообщений о том, как дети сводили счеты с жизнью. Спектакль основан на реальных событиях, увиденных автором по телевизору и прочитанных в газетах.

В пьесе дети существуют в двух мирах – реальном и потустороннем. Маленькие самоубийцы становятся призраками. Они переодеваются в белое и являются на сцену в те моменты, когда кто-то снова решается наложить на себя руки. Детей в белом становится все больше.

Ребенка оскорбляют в школе, унижают в компании, не понимают дома. Не находя выхода, он делает шаг в никуда. Девочку-старшеклассницу родители нашли в петле. Затем был мальчик, которого наказала школьная учительница: надела на него колпак с надписью «Дурак», а потом заперла в классе. Отчаявшись выти через дверь, ребенок вышел через окно. Следующей стала малышка по кличке Воробушек. Поссорившись с мамой, она прыгнула с крыши. Четвертым должен был стать подросток, которого терроризировали сверстники. Он выпил яд. Но не присоединился к призракам. Те почему-то решили спасти новую жертву. Подойдя к уснувшему, заставили его дышать. Еще одну потенциальную жертву – девушку, подвергшуюся насилию, — спас одноклассник. Получился жизнеутверждающий финал.

После спектакля зрители благодарили режиссера и артистов. Все, кто присутствовал на спектакле, говорили о том, что это обязательно надо нести в массы.

— Я недавно был на родительском собрании, где рассказывали про синих китов, — делился мужчина средних лет. — И тут же нам раздали бумажки о том, где можно купить услугу «родительский контроль за интернетом» — как-то оно все так совпало. Но я не об этом. Спасибо за спектакль. Он дает больше, чем беседы с родителями о проблеме и тот же самый родительский контроль.

— Надо как-то достучаться, — соглашалась сидящая рядом женщина. — Спектакль — один из способов.

— Надо показать спектакль по телевидению! – предлагал кто-то еще.

— Мы готовы, но нам должны дать разрешение, — возразила режиссер.

Она рассказала, что несколько лет назад ее постановка пользовалась спросом. Студия выезжала с ней даже на республиканский уровень. Маленьких артистов приглашали на семинары для учителей. И всегда плучали положительные отзывы.

— Реакция была однозначная: это надо нашим детям, — продолжала Вера Ким. – Как-то мы даже показывали спектакль весь февраль, ездили в школы. А в прошлом году что-то случилось в мире. Этому спектаклю перекрыли выход на подростков. Городской отдел образования собрал психологов, социальных педагогов со всех школ города. И они решили, что подумают. Однако до сих пор никакого ответа мы не получили. К этому спектаклю детей надо готовить, а после просмотра вести с ними коррекционную работу. Но педагоги-психологи сказали, что это не так просто.

— То есть психологи не готовы работать?

— Не готовы.

— А сами дети могут интерпретировать неправильно.

— Мы еще ни разу с таким не столкнулись. Сколько у нас занималось — хоть бы один заговорил о суициде! Дети из первого состава уже сами стали мамами и папами. Через этот спектакль прошло уже человек 70, если не сто.

— Есть, однако, мнение, что лучше не тревожить лихо.

— Не правда. Здесь мы не показываем сам момент суицида. Есть только один эпизод: юноша что-то выпил. Но потом пришли призраки и спасли его.

— Как относятся родители ваших маленьких артистов к их ролям?

— Одобряют. Что касается малышей, перед тем как вводить нового ребенка на роль Воробушка или мальчика в колпаке, я обязательно показываю пьесу его родителям, чтобы они прочитали. И никто никогда не запретил. Хотя у нас есть и другие спектакли – миниатюры, сказки, капустники. Но «Оставайся всегда человеком» — единственная серьезная вещь. Дети хотят что-то новое. У меня есть еще один сценарий «Сказка сквозь камни» (российского драматурга Ольги Ширеновой, — авт.). Мы начинали над ним работать. Там закрытое учреждение, куда родители приводят детей, которые пытались покончить с собой, чтобы с ними работал врач. Состав у меня есть, дети и слова знают. Но я, наверное, душевно еще не хочу. Там совсем глубоко, очень тяжело. Там начинается с того, что дети смотрят передачи о землетрясении, которые уносят сотни жизней, о войне, в которой невинные страдают. Этот такая терапия. Врач им объясняет, что их проблемы — не проблемы. Там очень много философии.

В пьесе российского автора дети избавляются от суицидального настроя, когда сталкиваются со своим ровесником, пережившим реальное горе. Его подъезд обрушился, родственники погибли под завалами, его самого откопали полумертвого только через три дня. Мальчик обречен: после пережитого его здоровье подорвано и осталось ему недолго. Однако он забывает о себе и пытается помочь другим измениться. Пьеса действитльно интересная.

Но вот вопрос – стоит ли показывать такие спектакли нашим детям? Есть уже устоявшееся мнение о том, что самоубийство – запретная тема. Если ее поднимать, можно ненароком подтолкнуть ребенка. Ведь подростки очень внушаемы. И если они узнают про суть конфликта, который привел к суицидальной попытке, возникает большое искушение эту ситуацию примерить на себя. Психологи предупреждают, что подросток смерти не боится. Ощущение ценности человеческой жизни постигается по мере взросления и психологического созревания. Кроме того, суицидальное поведение — вещь заразная. Поэтому дело даже не в том, что ужасные случаи происходят, а в том, что они становятся информационным поводом.

И все же опытные специалисты советуют не замалчивать проблему. С подростком нужно разговаривать. Нужно донести до него идею о том, что он всегда остается любимым ребенком – что бы с ним ни случилось, что бы он ни натворил. Нужно дать понять, что родители готовы встать на его сторону и помочь решить любую проблему.

— Проблема суицида действительно очень остро стоит в Казахстане, — сказала после спектакля одна из зрительниц. — При том, что мы благополучные, мы все работаем, накормлены, наши родители не ездят по стройкам, мы не гостарбайтеры. Но изначально все идет от семьи, все закладывается в семье. Вспомните золотое правило: до пяти лет ребенок царь, после пяти он раб, а потом он просто друг. Кто из родителей может похвастаться тем, что после 12 лет его ребенок стал для него другом? Каждому надо начинать с себя, чтобы ребенок не дошел до такого состояния.