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«Легковушка» пошла на обгон и влобовую столкнулась с другим автомобилем
Видео жуткой автомобильной аварии появилось в соцсетях. Судя по комментариям автора ролика, ДТП произошло на трассе «Дубовка — Караганда» и попало в после зрения видеорегистратора.
Машину автора видео обгоняет легковой автомобиль. Водитель авто решается обогнать и еще еле-еле передвигающийся «КамАЗ». «Легковушка» продолжает движение на встречной полосе.
На встречном направлении на большой скорости ехала другая машина. Водитель «легковушки» пытается избежать столкновения и начинает съезжать в кювет. Но поздно. Происходит лобовое столкновение.
Судя по всему, участники ДТП получили очень серьезные травмы так, как обе машины буквально смяло.
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