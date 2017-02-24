Жуткая авария на трассе «Дубовка -Караганда» (видео)

«Легковушка» пошла на обгон и влобовую столкнулась с другим автомобилем

Видео жуткой автомобильной аварии появилось в соцсетях. Судя по комментариям автора ролика, ДТП произошло на трассе «Дубовка — Караганда» и попало в после зрения видеорегистратора.

Машину автора видео обгоняет легковой автомобиль. Водитель авто решается обогнать и еще еле-еле передвигающийся «КамАЗ». «Легковушка» продолжает движение на встречной полосе.

На встречном направлении на большой скорости ехала другая машина. Водитель «легковушки» пытается избежать столкновения и начинает съезжать в кювет. Но поздно. Происходит лобовое столкновение.

Судя по всему, участники ДТП получили очень серьезные травмы так, как обе машины буквально смяло.