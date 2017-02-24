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В прошлом году иностранцы усыновили 10 детей.
За годы независимости иностранцы вывезли из Казахстана около девяти тысяч детей, сообщает «31 канал».
В прошлом году иностранцы усыновили 10 детей. Гражданам США шесть лет назад запретили усыновлять наших сирот. Такое решение приняли из-за того, что некоторые приемные родители отказывались отчитываться перед казахстанским консульством о состоянии детей.
Сейчас в казахстанских детских домах находится больше семи тысяч воспитанников.
Бездетные казахстанские пары также усыновляют детей. В среднем от тысячи до трех тысяч воспитанников детских домов каждый год обретают пап и мам.
В республике также развивается патронатная система: семьи берут ребенка или сразу нескольких детей без долгой процедуры усыновления. На содержание каждого сироты такие семьи получают пособие в размере 10 МРП — около 22 тысяч тенге. Кроме того, патронатным родителям за воспитание начисляют зарплату. Однако, по данным омбудсмена, каждого четвертого ребенка патронатные семьи возвращают в детские учреждения.
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