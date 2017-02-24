Сотрудники судов Карагандинской области проходят аттестацию госслужащих

Они сдают тестирование на оценку своих личностных качеств

Сотрудники судов Карагандинской области проходят аттестацию государственных служащих. Они сдают тестирование на оценку своих личностных качеств. Программа призвана проверить в том числе, склонен ли человек к коррупции.

Первыми аттестацию прошли руководитель РГУ «Администратор судов по Карагандинской области» и его заместитель. Вторыми были задействованы заведующие канцеляриями всех судов нашей области руководители отделов. В их числе была и руководитель отдела по работе со СМИ Карагандинского областного суда Гульбаршин Житикова. Она сдавала тестирование вчера, 23 февраля. А сегодня Гульбаршин Амангельдыевна рассказала корреспонденту nv.kz о том, как все прошло.

— По сути, это было психотест, — рассказывает она. – Нам дается 120 минут на то, чтобы ответить на 220 вопросов. Я не боялась. Я шла на тестирование и думала: будь что будет. Был такой вопрос: почему вы выбрали карьеру госслужащего? Или, например, можете ли вы скрыть нарушение, допущенного вашей коллегой неумышленно, по неосторожности? Или ситуация: Ваша работа связана с наличием точной информации, полученной от коллег. Какое качество личности необходимо проявить, чтобы стабильно получить достоверную информацию? Варианты ответов: найти общий язык с коллегами, знающими ценные сведения; разговаривать с коллегами на интересующие их темы; проявить свою общительность и харизматичность; построить доверительные отношения с коллегами; проявить свою доброжелательность и внимание к коллегам. Ответ должен быть один.

Были и так называемые проверочные вопросы. Они вроде бы похожи, но по смыслу различаются.

После тестирования каждому госслужащему выдают результат на двух листах. На перовом указана его должность и прочие данные. А на втором дается характеристика с описанием сильных и слабых сторон личности.

— В моем результате написано: «сильные стороны – это информирование потребителей услуг, ориентация на потребителей и принятие решений», — читает руководитель отдела по работе со СМИ Карагандинского облсуда. — Я люблю работать в группе. Для меня важна коллективная работа. Поскольку я считаю, что одна голова – хорошо, а две – лучше. Мне нравятся инициативные люди. У нашей молодежи много идей.

До конца следующей недели тестирование будут сдавать специалисты судов. А после этого их и других сотрудников ждет последний этап аттестации – собеседование в аттестационной комиссии. Ее будет возглавлять руководитель РГУ «Администратор судов по Карагандинской области».

После этого госслужащие получат итоговый результат. Он будет одним из четырех: соответствует занимаемой должности и рекомендуется к повышению, соответствует занимаемой должности, не соответствует занимаемой должности и рекомендуется к понижению, не соответствует занимаемой должности и рекомендуется к увольнению

Напомним, в Казахстане проходит внеочередная аттестация государственных служащих корпуса «Б». В Карагандинской области ей подлежат примерно четыре тысячи человек, начиная от руководителей областных управлений и заканчивая рядовыми специалистами отделов.