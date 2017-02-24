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Они сдают тестирование на оценку своих личностных качеств
Сотрудники судов Карагандинской области проходят аттестацию государственных служащих. Они сдают тестирование на оценку своих личностных качеств. Программа призвана проверить в том числе, склонен ли человек к коррупции.
Первыми аттестацию прошли руководитель РГУ «Администратор судов по Карагандинской области» и его заместитель. Вторыми были задействованы заведующие канцеляриями всех судов нашей области руководители отделов. В их числе была и руководитель отдела по работе со СМИ Карагандинского областного суда Гульбаршин Житикова. Она сдавала тестирование вчера, 23 февраля. А сегодня Гульбаршин Амангельдыевна рассказала корреспонденту nv.kz о том, как все прошло.
— По сути, это было психотест, — рассказывает она. – Нам дается 120 минут на то, чтобы ответить на 220 вопросов. Я не боялась. Я шла на тестирование и думала: будь что будет. Был такой вопрос: почему вы выбрали карьеру госслужащего? Или, например, можете ли вы скрыть нарушение, допущенного вашей коллегой неумышленно, по неосторожности? Или ситуация: Ваша работа связана с наличием точной информации, полученной от коллег. Какое качество личности необходимо проявить, чтобы стабильно получить достоверную информацию? Варианты ответов: найти общий язык с коллегами, знающими ценные сведения; разговаривать с коллегами на интересующие их темы; проявить свою общительность и харизматичность; построить доверительные отношения с коллегами; проявить свою доброжелательность и внимание к коллегам. Ответ должен быть один.
Были и так называемые проверочные вопросы. Они вроде бы похожи, но по смыслу различаются.
После тестирования каждому госслужащему выдают результат на двух листах. На перовом указана его должность и прочие данные. А на втором дается характеристика с описанием сильных и слабых сторон личности.
— В моем результате написано: «сильные стороны – это информирование потребителей услуг, ориентация на потребителей и принятие решений», — читает руководитель отдела по работе со СМИ Карагандинского облсуда. — Я люблю работать в группе. Для меня важна коллективная работа. Поскольку я считаю, что одна голова – хорошо, а две – лучше. Мне нравятся инициативные люди. У нашей молодежи много идей.
До конца следующей недели тестирование будут сдавать специалисты судов. А после этого их и других сотрудников ждет последний этап аттестации – собеседование в аттестационной комиссии. Ее будет возглавлять руководитель РГУ «Администратор судов по Карагандинской области».
После этого госслужащие получат итоговый результат. Он будет одним из четырех: соответствует занимаемой должности и рекомендуется к повышению, соответствует занимаемой должности, не соответствует занимаемой должности и рекомендуется к понижению, не соответствует занимаемой должности и рекомендуется к увольнению
Напомним, в Казахстане проходит внеочередная аттестация государственных служащих корпуса «Б». В Карагандинской области ей подлежат примерно четыре тысячи человек, начиная от руководителей областных управлений и заканчивая рядовыми специалистами отделов.
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