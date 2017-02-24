В Нацбанке РК прокомментировали идею отказа от наличных денег

На сегодняшний день значительное преобладание наличных денег остается в розничной торговле

В Национальном Банке Казахстана прокомментировали идею отказа от наличных денег в стране. За последние десять лет общий объем безналичных платежей в экономике Казахстана вырос в шесть раз, чему способствовало развитие банковских сервисов и каналов обслуживания, а также совершенствование законодательства. Однако проблемы дальнейшего развития данного направления остаются, и не связаны лишь с созданием необходимой инфраструктуры и с инновационными технологиями. Об этом говорится в официальном ответе Нацбанка РК на запрос Tengrinews.kz.

На сегодняшний день значительное преобладание наличных денег остается в розничной торговле, в том числе по платежам населения. Так, согласно предоставленным данным, доля использования наличных денег в розничном обороте составила с января по сентябрь 2016 года 81,3 процента. Соответственно, на долю безналичных платежей в общем розничном товарообороте приходится всего 18,7 процента.

«Существуют определенные барьеры, связанные с платежными привычками граждан по использованию наличных денег, недостаточным пониманием преимуществ и выгод электронных платежей, а также отсутствием мотивации у субъектов бизнеса по переходу на безналичные расчеты. Данные проблемы не могут быть преодолены достаточно быстро и решены в краткосрочном интервале времени», — поясняют в Нацбанке РК.

В то же время в финрегуляторе отмечают, что активное проникновение интернет- и мобильных технологий, растущий спрос, новые потребности в экономике по использованию удаленных банковских каналов создают необходимые предпосылки для дальнейшего расширения сферы безналичных платежей. Объемы интернет- и мобильных платежей только за последний год выросли в 2,2 раза.

«Развитие безналичных платежей положительно сказывается на развитии экономики Казахстана. Безналичные платежи способствуют ускорению оборачиваемости денег хозяйствующих субъектов, повышают транспарентность денежных потоков и снижают издержки экономики. Ведь оборот наличных денег также несет свои издержки для государства и каждого субъекта экономики, связанные с эмиссией (выпуском) банкнот, их хранением и инкассацией, а также заменой в связи с ветхостью или выпуском новых денежных знаков. Повышение прозрачности денежных потоков, как известно, приводит также к росту поступлений налогов в бюджет», — заключают в Нацбанке РК.