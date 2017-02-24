Количество образовательных грантов увеличили в этом году в Казахстане

Министр просит акимов регионов выделять свои гранты для учебы в местных высших учебных заведениях, исходя из специфики регионов.

В Казахстане увеличили количество образовательных грантов на поступление в высшие учебные заведения в этом году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на министра образования и науки Ерлана Сагадиева.

«В системе высшего образования в этом году количество грантов увеличивается с 31 тыс. до 36 тыс. для бакалавров, для магистрантов — с 7 до 10 тыс., докторантов — с 600 до 1000. Это очень серьезный прирост», — отметил министр, выступая сегодня на расширенном заседании коллегии ведомства.

Тем не менее, министр просит акимов регионов выделять свои гранты для учебы в местных высших учебных заведениях, исходя из специфики регионов.