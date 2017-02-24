Тракторист убирал снег на остановке, не обращая внимания на пешеходов (видео)

Люди буквально убегали от машины

Об инциденте сообщила карагандинская журналистка Асель Жетписбаева на своей странице в Instagram. Дело было на остановке в Пришахтинске, в час-пик коммунальные службы пришли убирать снег. Водитель погрузчика активно сгребал ковшом сугробы, при этом ничуть не заботясь о безопасности снующих повсюду пешеходов. Ежеминутно подъезжали автобусы, и что бы попасть на нужный маршрут люди оказывались на пути у трактора.

— Автостанция 21 микрорайон Пришахтинск. 13.45, час пик. На остановке полно людей, один за одним подходят автобусы. Коммунальные службы трудятся вовсю. Настолько рьяно, что мужчина, работающий на погрузчике, готов давить людей,- описала свой короткий видеоролик журналистка.

Автостанция 21 микрорайон Пришахтинск. 13.45, час пик. На остановке полно людей, один за одним подходят автобусы. Коммунальные службы трудятся вовсю. Настолько рьяно, что мужчина, работающий на погрузчике, готов давить людей A post shared by Асель Жетписбаева (@asiko_8080) on Feb 24, 2017 at 12:01am PST

Может быть никаких шокирующих кадров здесь нет, однако под колёсами могли случайно оказаться пожилые люди, и не очень бдительные школьники.