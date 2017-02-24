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Люди буквально убегали от машины
Об инциденте сообщила карагандинская журналистка Асель Жетписбаева на своей странице в Instagram. Дело было на остановке в Пришахтинске, в час-пик коммунальные службы пришли убирать снег. Водитель погрузчика активно сгребал ковшом сугробы, при этом ничуть не заботясь о безопасности снующих повсюду пешеходов. Ежеминутно подъезжали автобусы, и что бы попасть на нужный маршрут люди оказывались на пути у трактора.
— Автостанция 21 микрорайон Пришахтинск. 13.45, час пик. На остановке полно людей, один за одним подходят автобусы. Коммунальные службы трудятся вовсю. Настолько рьяно, что мужчина, работающий на погрузчике, готов давить людей,- описала свой короткий видеоролик журналистка.
Может быть никаких шокирующих кадров здесь нет, однако под колёсами могли случайно оказаться пожилые люди, и не очень бдительные школьники.
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так же было сегодня и на остановке театр Станиславского около полудня,
тракторы сновали по тротуару и по дороге автобусной остановке на бульваре,
пешеходы с трудом уворачивались от рьяных работников ..
Ван
24 февраля, 2017 в 19:02