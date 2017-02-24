На улице Ерубаева произошла нелепая авария

«Легковушка» наехала на другой автомобиль

Сегодня днем на улице Ерубаева произошла необычная авария. Всем известно, что на обочинах дороги на этой улице частенько стоят припаркованные автомобили, что затрудняет проезд. Это стало одной из возможных причин ДТП.

Два автолюбителя не поделили полосу и не смогли разъехаться. В результате одна машина чуть ли не «оседлала» другую. В аварии никто серьезных травм не получил. Однако нелепая авария осложнила жизнь другим автомобилистам.

Из-за ДТП движение на улице Ерубаева затруднено.