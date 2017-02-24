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«Легковушка» наехала на другой автомобиль
Сегодня днем на улице Ерубаева произошла необычная авария. Всем известно, что на обочинах дороги на этой улице частенько стоят припаркованные автомобили, что затрудняет проезд. Это стало одной из возможных причин ДТП.
Два автолюбителя не поделили полосу и не смогли разъехаться. В результате одна машина чуть ли не «оседлала» другую. В аварии никто серьезных травм не получил. Однако нелепая авария осложнила жизнь другим автомобилистам.
Из-за ДТП движение на улице Ерубаева затруднено.
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Я уже много раз отмечал, что по ул.Ерубаева очень сложно ездить, так как крайние полосы этой улицы наглухо и почти круглосуточно заставлены грязными повозками. Вот что мешает властям по всей длине этих улиц установить знак стоянка запрещена? Это, в итоге, значительно бы повысило пропускную способность этой улицы!
Ушлепок
24 февраля, 2017 в 18:17