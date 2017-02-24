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Так считает известный карагандинец Дмитрий Бойко
Общественным советам надо дать власть. Сейчас они бесправны и, по сути, представляют собой кружок по интересам: пришли, говорили и разошлись. Такое мнение сегодня, 24 февраля, во время заседания дискуссионного клуба «Голос Сарыарки» высказал известный карагандинец Дмитрий Бойко.
— Общественные советы надо наделить реальными полномочиями, — заявил он. – Коль его члены выразили недоверие заместителю акима, аргументировали его, то аким должен на это ответить! Если такое произойдет во второй раз – то освободить такого чиновника от должности. Вот так должно быть! Если, конечно, мы хотим, чтобы у Общественных советов была реальная власть.
Кроме того, Дмитрий Макарович считает, что в работе этих советов нет гласности. Если о работе городского газеты пишут, то про областной вообще ничего не слышно. Люди не знают, чем занимаются эти самые общественники. Многим из них, убежден Дмитрий Бойко, в областном общественном совете не место.
— В нем шесть бывших чиновников, — сказал он. – Я полагаю, нам от них ждать нечего!
Вместе с тем, по мнению Дмитрия Бойко, Общественные советы должны финансироваться из бюджета. Хотя по нынешнему законодательству это запрещено. Непонятно, на что общественники должны арендовать помещения для проведения своих заседаний и на что покупать канцелярские товары.
— Я напоминаю слова президента: на содержание 98 с половиной тысяч госслужащих ежегодно расходуется 600 миллиардов тенге, — сказал Дмитрий Макарович. – Получается, что один госслужащий нам в среднем в год обходится в 61 миллионов тенге. Расходы на маслихаты составляют 0,5 процента от расходов на акиматы. А Общественным советам дали ноль. Это что такое? Это самая обыкновенная дискриминация! Общественные советы – это представители народа. А третья статья Конституции гласит, что народ единственный источник власти. Вот, источник власти, работай за спасибо!
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Общественные советы надо распустить. А вместо них — как это было в самом конце 90-х — ВЫБРАТЬ НОРМАЛЬНЫХ ДЕПУТАТОВ.
И всё станет соответствовать Конституции.
Вот только нынешним властям это крайне неудобно — при нормальных депутатах акимы в мыле ходили, а чиновники воровать боялись.
А всё потому, что большая часть депутатского корпуса была не из бессловесных бюджетников — а из предпринимателей, журналистов, пары коммунистов и т.п. То есть из людей, хорошо чувствующих несправедливость и беззаконие — и при этом готовых с ними бороться.
KO
24 февраля, 2017 в 19:29