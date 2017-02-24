«Смертника» пустили в карагандинский театр (видео)

Это был режиссерский ход

Это был новый — антитеррористический — спектакль карагандинского театра имени Станиславского. «Игра вслепую» — так назвал постановку ее автор, актер театра Денис Цветков. На премьере присутствовал аким области. Но до самого интересного эпизода глава региона не досидел. Героя с поясом шахида под пиджаком запустили в зрительный зал уже после того, как Нурмухамбет Абдибеков, пользуясь тем, что свет потушен, незаметно покинул театр.

На сцене между тем разворачивалась борьба комитетчиков с террористами. Взрывчатка уже была обернута вокруг торса. А оперативники мчались на премьеру, чтобы предотвратить теракт. Режиссер надеялся «пощекотать публике нервы». И некоторые девушки, действительно, испуганно заохали, когда «смертник», оглядываясь, прошел между рядами и расположился на свободном кресле.

Поучительная получилась постановка. Простая и добротная. Без лишних интриг, без сантиментов. Зато с мини-лекциями, с моралью. И всем все было понятно.

Отметим, что на премьере был аншлаг. Посмотреть постановку пришло много чиновников, сотрудников бюджетных организаций. Полицейских привезли на микроавтобусе. Были представители различных конфессий: православные батюшки в черных рясах, католические монашки в длинных серых одеяниях, муллы в чалмах, был даже замечен один кришнаит с хвостиком на затылке.