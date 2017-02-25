Про пресс-конференцию NASA

Пару дней назад интернет-сообщество было взбудоражено, NASA объявило, что будет срочная пресс-конференция с сообщением о важном для всего человечества открытии. Все ждали, когда же начнётся. После оказалось, что пресс-конференция про открытие семи экзопланет в 40 световых годах от Караганды. Сказать, что мир был разочарован — значит, ничего не сказать. Все говорили «ну разве это открытие? Фигня какая-то»..

И вот это навело на мысли ни о самом открытии, а о предшествующем ему ажиотаже. Да, анонс от NASA о том, что будет срочная пресс-конференция, напоминает фильм-катастрофу, типа «Армагеддона» или «Дня независимости» — все они начинались именно так. И именно этого ждали люди. Но на самом деле NASA проводит такие пресс-конференции регулярно, последний раз пару лет назад об открытии на Марсе воды. И никто никогда не обращал на это внимания, и не создавал такого предварительного мирового ажиотажа. Мне это говорит об одном — люди именно сейчас устали жить в той реальности, в которой живут. Мир находится в состоянии идеологического кризиса. Люди в своём думающем большинстве не уверены ни в будущем страны, где они живут (вне зависимости от страны), ни в будущем мира, ни в собственном будущем. Никто не знает, когда, откуда, и куда полетит первая ядерная ракета. Ко всем стратегическим планам как бы прибавляется в уме «если не случится войны», «если будет кирдыка» — и уже не в шутку, как раньше, а всерьёз. Никто не знает, какой новый невозможный фокус выкинет глава какого государства — поступки, ранее находившиеся за гранью возможности, целесообразности, и морали — в последние годы стали объективной реальностью. Все вроде бы хотят мира — но никто из людей даже примерно не знает, в какую сторону для этого надо идти, а может только предполагать. Мир — запутался.

Поэтому людям хочется, чтобы случилось нечто экстраординарное — прилетела летающая тарелка, установился двухсторонний контакт с инопланетянами. Да хоть конец света -лишь бы всё стало ясно. Мне это кажется весьма тревожным трэндом.

От: Александр