«У карагандинских шахтеров — по четыре жены!»

Что агенты ЦРУ писали о нашем городе

В годы холодной войны противоборствующие стороны создавали масштабные шпионские сети. О соперниках выясняли малейшие детали. Постепенно эти отчеты становятся доступны. В конце января Центральное разведывательное управление США выложило в Сеть документы и отчеты, которые шпионы составляли в пятидесятых годах прошлого века. Что писала американская разведка о Караганде?

К сожалению, доклады американских разведчиков не изобилуют подробностями. Однако они старались уделить внимание всем сферам. Караганда и Карагандинская область упоминаются в отчетах по промышленности, медицинским исследованиям и, конечно, трудовым лагерям. Впрочем, некоторые моменты заставляют усомниться в полной достоверности этой информации. В словах шпионов нередко проскальзывают презрительные нотки. Очевидно, что в те дни предрассудки были сильны как никогда.

На сайте ЦРУ доступны более шести тысяч документов, касающихся Казахстана. В основном это переводы научных рефератов и трудов советских ученых. Разведчики интересовались кадровыми перестановками, собирали научные статьи. Круг интересов у Центрального разведывательного управления был широким, но информацию собирали по крупицам. Разведчики присылали вырезки из газет и журналов, были даже стенограммы радиопередач.

«Молодых девушек часто похищают на улицах»

Некоторая информация в этих секретных донесениях кажется просто абсурдной. Например, в августе 1956-го шпион сообщал, что на территории КазССР широко распространена… полигамия.

— Рабочие на угольных месторождениях около Караганды женаты на четырех женах, которые живут с ними. У других, в зависимости от финансового положения, может быть две или три жены, — докладывали в Вашингтон американские разведчики. — Женщины находятся на полурабском положении. Традиции требуют, чтобы они шли позади своих мужей в общественных местах и покидали комнату, когда приходят посетители. Они не имеют права возражать при разводе, а молодых девушек часто похищают на улицах…

Шпионы не учли, что декрет о запрете многоженства и уплаты калыма приняли еще в 1921 году. Он действовал на территории всего СССР. Многоженство считалось уголовным преступлением и строго каралось.

«Местные жители хорошо относятся к лагерным и с ненавистью к их охранникам»

Конечно же, ЦРУ интересовала система тюремных лагерей. Информация о них стала появляться ближе к концу пятидесятых. Разведчики пишут, что в то время Советы пытались реабилитировать эти зоны. В сознании простых граждан Казахстан был прочно связан с трудовыми лагерями. Власти давали указания прессе положительно писать об этих районах. В докладах упоминаются все трудовые лагеря на территории Карагандинской области. Жизнь в них описывают так:

— С заключенными обращаются грубо и жестко. Живут они в бараках, размеры которых зависят от популяции лагеря. В одном бараке могут жить до трех сотен заключенных. Еда скудная и плохого качества. Склады днем и ночью сторожат солдаты. Не все заключенные могли общаться с местным населением. Часть лагерей была полностью закрыта. Но местные жители хорошо относятся к лагерным и с ненавистью к их охранникам.

В те дни Караганду только начали отстраивать, и заключенные трудились на благо города. Между тем в самих лагерях нередко вспыхивали восстания. К примеру, в 1953-м заключенные устроили бунт в лагере Воркуты, их только перевезли из Караганды, и условия там оказались гораздо хуже. В 1954-м бастовали в жезказганском лагере, из-за жесткого подавления стачки в кенгирском поселении. Заключенные были недовольны обращением с ними. В том же году восстание вспыхнуло и в Караганде, людей не устраивали условия работы и жизни. Позднее бунт организовали молодые коммунисты. Их переселили в Караганду из других городов, не рассказав всей правды о городе. Молодые люди оказались в трудовом лагере. Помимо списка стачек у ЦРУ были точные координаты расположения всех лагерей.

«Зимой случаются сильные ветры, которые местные называют «бураном»

На страницы докладов попали и карагандинские шахты — «Кировская», «Михайловская», «Первая бис» и шахта №104. Все они стали частью других комплексов, за исключением «Кировской», сейчас ее разрабатывает промышленная группа «Гефест». Открыли ее еще в 1934 году.

— Это очень старая шахта, глубиной около трехсот метров, — отметила американская разведка. — В ней несколько штолен, некоторые расположены друг над другом. Угольная вена примерно три метра толщиной. Уголь качественный, с большой теплоотдачей. Добычу осложняет сухость, меньше чем за год здесь было два взрыва метана, одна из штолен полностью разрушилась. В шахте работают 400 человек в три смены. Куда везут этот уголь, неизвестно, некоторые локомотивы уходят в Магнитогорск.

Все шахты работали по одному и тому же принципу с одинаковым оборудованием. В том же отчете докладчик упомянул местное население и погоду. Он отметил, что весны и осени в городе и области практически нет. В апреле резко наступает жара, а в октябре ударяют морозы.

— В городе живут более миллиона человек. 90 процентов из них казахи. Они арабского происхождения, с арабской культурой, языком и верой, — сочиняет неведомый нам докладчик разведывательного управления. — Остальная часть населения русские, к которым местные относятся с неприязнью. Город разделен на две части, между которыми около трех километров. Часто бывают резкие перепады температуры.

По словам докладчика, вокруг нашего города простиралась степь, деревьев не было. В старой части Караганды дороги не построены, нет общественного транспорта, легковые машины тоже редкость. В новом районе все иначе.

— Здесь есть дома, построенные в современном стиле, и даже высажены несколько деревьев рядом с ними. Ходят автобусы, есть подземные переходы. В этом районе в основном живут политические и военные лидеры, а также успешные промышленники…