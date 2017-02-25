Около 300 человек эвакуировано из ТРЦ City Mall в Караганде

Причиной стала бесхозная сумка

Около 300 человек эвакуировали из торгово-развлекательного центра City MALL в Караганде. Причиной стала бесхозная сумка, обнаруженная на входе в центр, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Карагандинской области. «25 февраля в 10.48 утра на пульт 102 поступил звонок о бесхозной черной сумке, обнаруженной у центрального входа в торговый центр. На место выехали все экстренные службы. Из здания эвакуировали посетителей и сотрудников», – проинформировали в пресс-службе ДВД области. Хозяина сумки позже обнаружили среди эвакуированных. Им оказался житель Каркаралинского района. По его словам он специально оставил сумку у входа, так как охрана не разрешила заносить ее внутрь. На обратном пути мужчина собирался забрать сумку, но не успел.