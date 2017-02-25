Чиновники Карагандинской области недоплатили миллионы строителям домов в подтопленных поселках

Директора строительных фирм: «Они нас кинули!»

Сегодня, 25 февраля, директора строительных фирм заявили о том, что чиновники Карагандинской области их «кинули». В позапрошлом году они помогли властям и построили дома для пострадавших от паводков. Однако они заплатили строителям гораздо меньше денег, чем обещали.

Заявить о своих проблемах директора строительных фирм решились после критики генерального прокурора. Он приезжал к нам две недели назад. Тогда стало известно, что генпрокуратура проводила у нас проверку и выяснила, что чиновники сильно обидели предпринимателей, которые строили дома в Токаревке и других поселках Бухаржырауского района. Оказалось, что власти обещали им заплатить по 150 тысяч тенге за квадратный метр жилья. А когда дело дошло до расчетов, то им дали только по 90 тысяч тенге за квадратный метр.

Сегодня, 25 февраля, с корреспондентом nv.kz встретились руководители трех строительных фирм. Они подтвердили информацию генеральной прокуратуры. Предприниматели рассказали, что сразу после потопа их собрали на совещание в областном акимате и попросили в срочном порядке приступить к сносу, а потом и строительству домов. Они откликнулись на призыв властей и решили помочь пострадавшим от паводка людям. Чиновники обещали заплатить строителям за работу по сметной стоимости. При этом никаких договоров с ними никто не заключал. Не до этого было. Надо было скорее приступать к работе.

— Мы пошли строить, — рассказывает директор Ассоциации застройщиков Карагандинской области Найля Каирбекова. – В поселках еще вода стояла. Строители стали вкладывать свои средства. Кто-то даже кредиты брал. Строительство началось в конце апреля и продолжалось до октября. Ударной стройкой была та, что шла в поселке имен Габидена Мустафина. Стройка шла, а денег не было. Первый миллиард поступил только в июле, и то в конце. К этому времени некоторые дома уже были отстроены. Их принимал сам аким области.

Первый дом сдали 3 июня. Его построило ТОО «Компания Каз. Курылыс курастыру». Бесплатно. Бюджет не заплатил за него ни копейки. Зато в поселок имени Габидена Мустафина приехал аким области и поздравил семью, получившую новый дом, с новосельем. Это событие осветили все газеты и телеканалы. О деньгах тогда речи не было.

— Строительные компании, которые первыми сдавали дома, получили за них оплату по сметной стоимости, — говорит Найля Каирбекова. — Остальным сказали: «Ждите!»

Предприниматели строили дома за свой счет и продолжали надеяться, что с ними скоро рассчитаются.

Когда дошло дело до заключения договоров, в них чиновники прописали цену в 90 тысяч тенге за квадратный метр жилья. Директорам строительных фирм пришлось их подписать скрипя сердце. Они переживали, что вообще ничего не получат. Осенью с ними рассчитались. Но получилось, что строителям заплатили куда меньше, чем обещали. По факту строители получили за свою работу по 70-60 тысяч тенге за квадратный метр. Недостающая сумма стала так называемой скидкой.

— В результате каждая компания понесла убытки, — объясняет директор Ассоциации застройщиков Карагандинской области. – Кто-то 17 миллионов потерял, кто-то 36 миллионов, кто-то 40 миллионов тенге. И это не спонсорская помощь, о которой говорят власти. То, что предприниматели на доверии пошли строить дома для пострадавших от паводков – это и есть социальная ответственность! Кроме того, все предприниматели оказывали материальную помощь пострадавшим. Они перечисляли однодневный заработок в специальный фонд. Я была свидетелем того, как люди наличкой деньги вносили. Это я видела в Палате предпринимателей.

— Они нас просто кинули! – говорит замдиректора ТОО «Uit company» Кыздархан Дюсембаева. – Вот это самое обидное.

— Мы понимаем, что власти сделали это непреднамеренно, — рассуждает ТОО «Компания Каз. Курылыс курастыру» Наталья Кобзева. – Но они могли поступить с нами по человечески: собрать нас и сказать, что денег всем не хватит. Но от нас только требовали сделать работу и как можно быстрее.

Теперь руководители восьми фирм собираются подать в суд на акимат Бухаржырауского района и взыскать свои убытки. Именно он производил расчеты с застройщиками. Судиться с чиновниками собираются следующие ТОО: «Uit company», «Компания Каз. Курылыс курастыру», «КАЗИНТЕР строй 2010», «С.Д.С», «Водоканал строй», «ARGIL», «Шыгыс-5» и «А-ремстрой». Возможно, к ним присоединяться и другие предприниматели.

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