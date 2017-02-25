Новая модель госслужбы заключается в том, что поступление на работу начинается с низовых должностей, а продвигаются чиновники в зависимости от компетенции и профессиональной подготовки, отметила руководитель управления анализа и мониторинга департамента государственной службы Нургуль Жанназарова.

Это позволило переместить на вышестоящие должности более 5900 служащих, что превышает показатель 2015 года в четыре раза.

На начало 2017 года средний возраст госслужащих составил 38 лет. Средняя продолжительность работы на занимаемой должности по республике – 3,7 лет.

«Эти сведения подтверждают, что в целом на государственной службе сохраняется стабильность и соблюдается преемственность кадров», – сказала Нургуль Жанназарова.

По состоянию на 1 января 2017 года штатная численность госслужащих составляет почти 100 000 человек.

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