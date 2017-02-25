Казахстанцы берут кредиты для строительства мазаров

Ограничить затраты на погребение усопших намерены в Казахстане.

Духовное управление мусульман Казахстана разработало правила для погребений, в которых рекомендуется не возводить монументальные строения на кладбищах, передаёт телеканал «Астана».

Казахстанцам рекомендуют воздержаться от строительства шикарных мазаров и надгробий в местах захоронения. В правилах ДУМК указывает, что не обязательно ставить мраморные оградки и памятники, достаточно лишь огородить место упокоения близкого родственника.

Сейчас же люди готовы влезть в долги, чтобы обеспечить достойную память усопшим родным, застраивая могилы шикарными мазарами или возводя дорогие памятники.

«Сейчас в Казахстане предпринимаются попытки ограничить расходы на погребение, которые на данный момент приняли чудовищные формы. В некоторых регионах Казахстана люди даже берут кредиты для того, чтобы произвести ритуал захоронения, построить мазары, надгробные сооружения», – говорит директор ТОО «Спецкомбинат ритуальных услуг города Алматы» Марат Исмаилов.

Руководитель комбината сообщает, что в Парламенте Казахстана скоро будут рассматривать законопроект, в котором пропишут все правила погребения и облагораживания могил.

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