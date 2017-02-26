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«Везут его в сторону города.
Видео необычного зрелища прислал в редакцию Tengrinews.kz один из читателей. На кадрах, снятых недалеко от Караганды, пассажирский самолет перевозят прямо по автомобильной дороге. «Везут его в сторону города. Модель не знаю, кажется советский какой-то, возможно Ту-134», — сообщил очевидец.
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Автор статьи не имеет чувства языка. Самолет выехал и самолет перевозят — это немного разные вещи.
Николай
26 февраля, 2017 в 09:31
Походу чтоб больше народу посмотрело новость))))
Караганда
26 февраля, 2017 в 10:19
В газете появились новые акулы пера, отсюда и непривычные перлы.
Ильдар Репкин
26 февраля, 2017 в 10:52