Группа 5’NIZZA с концертом в Караганде.

Свинцовый Дирижабль представляет: 5’Nizza в Казахстане!30 мая -Центр Бокса им.Сапиева.

Легендарный дуэт после 10-летней паузы представит свой третий альбом!

-Конечно будут и «народные», всем полюбившиеся песни!

Воссоединение, ставшей к этому времени уже народной группы 5`NIZZA по всем городам вызвало бурный ажиотаж, клубы, где выступали ребята не вмещали всех желающих и вот она новость! ВПЕРВЫЕ в своей истории группа 5`NIZZA приедет и в Казахстан, где её так же любят и поют!

Популярность пришла к 5`NIZZA задолго до того, как у нас появились iTunes и аудиозаписи ВКонтакте. Известность группе принесли спонтанные выступления на КаZантипе, а дебютный альбом разошелся по стране на пиратских болванках еще до официального релиза. Эти песни давно существуют отдельно от авторов – в исполнении уличных музыкантов, во дворах домов под расстроенную гитару, в сознании целых поколений. Честность и синергия ребят никогда не перестанет впечатлять не только публику, но и самих музыкантов.

“КУ — радушное приветствие после долгого отсутствия. Мы бережно храним ту составляющую, за которую нас однажды так сильно полюбили, и стараемся привносить новое дыхание нашей музыкальной структуре. Очень многое изменилось и появилось в музыкальном мире. Мы все это слышим, видим и пропускаем через себя. Этот альбом – своеобразный всплеск, некий клубок впечатлений эмоциональных потрясений, переосмысленных взглядов на мир и жизнь в целом ” – Сергей Бабкин.

Релиз альбома КУ запланирован на февраль 2017 года. 5’NIZZA всегда была и продолжает быть феноменом, разбивающим все возможные рамки. Единение и дурачество этих музыкантов рождают гениальность в честности и простоте, которые так ценны в современном мире. “Наш 3-й альбом-возвращение на детскую площадку взрослым. Поразительная синергия двух разных стихий преобразовалась во что-то третье – то, что лучше всего можно описать вместительным словом — КУ!”- Андрей Запорожец.

БИЛЕТЫ Всего от 5000 тг.:

— Kassy.kz — ЦУМ, 1 Этаж.

— Касса Центра Бокса

— City Mall (1 Этаж, Пресса)

— Т.д. «Галерея» Б.Мира (1 Этаж, пресса)

— Online тут: https://ticketon.kz/event/5nizza-v-karagande