У карагандинских дизайнеров зачесались руки

В Караганде стартовала пятидневная выставка-продажа казахстанских коллекций дизайнерских нарядов «Весна-Лето 2017»

Наконец-то и у карагандинцев зачесались руки. И нет, речь не о безобразной драке. Руки зачесались в самом хорошем смысле этого слова. Наши дизайнеры решили заявить, что они таки существуют и готовы продемонстрировать свои работы публике.

25 февраля в ТЦ «Таир» стартовала пятидневная выставка-продажа казахстанских коллекций дизайнерских нарядов «Весна-Лето 2017».

В показе примут участие семь молодых перспективных дизайнеров и одна школа, представляющие коллекции от классических, до вечерних платьев. За это время можно будет приобрести любую дизайнерскую модель.

Весь показ был пропитан духом «а мы тоже можем». И, знаете, вполне оправданное утверждение. Правда популяризация всего «традиционного» казахстанского стала уже донельзя ожидаемой и предсказуемой. Если же в показе можно было как-то оценить включение в коллекцию изюминки казахских традиционных сюжетов для общего разнообразия, то подстерегающих у входа двух обаятельных девушек в национальных костюмах можно расценивать, на мой взгляд, как просто неуместное излишество. Качественное и визуальное удовлетворение составляет наибольшую ценность для популяризации товара, а не навязывание уже приевшихся традиций. Новизна коллекции отвечает за ее дальнейшую востребованность и актуальность, поэтому лично для меня это стало больше минусом при восприятии сего показа. Но нельзя не отметить и положительные стороны: все остальное было на соответствующем уровне и коллекция действительно не выглядела хуже зарубежных брендовых нарядов, как и обещали организаторы. Прогресс налицо, надеемся что дальше будет еще лучше!

Альбина Ворон