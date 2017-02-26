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Влюбленных сыграли артисты Санкт — Петербургского театра рок-оперы
На сцене ДК Горняков поставили самый популярный спектакль всех времен и народов. Великая Шекспировская трагедия обросла новыми подробностями: помимо знакомых всем челнов семейств Монтекки и Капулетти появились и новые герои — две богини рока, которые, собственно и стали виновницами всего случившегося.
Именно таинственные богини заставили Ромео пойти на семейное торжество Капулетти, и там свели его с Джульеттой. Они же стали причиной того, что письмо, в котором Джульетта предупреждала своего возлюбленного о том, что собирается подстроить свою смерть, не дошло до адресата.
С такой интерпретацией петербуржцы ездят по миру уже около пяти лет. В каждом городе публика встречает спектакль на «ура». Наш город не стал исключением. Посмотреть постановку собрался полный зал, а после спектакля актеров искупали в аплодисментах. Многие, выходя из зала отмечали прекрасную игру и отдавали должное тому, что все артисты пели на сцене «живьем».
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