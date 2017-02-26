В центре города сожгли чучело Масленицы

Карагандинцы ели блины, пели песни и танцевали

На площади перед дворцом культуры сегодня отмечали Масленицу. В этом году концертная программу растянулась на целых три часа. Пока карагандинцы ели блины и пили чай из самоваров, на сцене кружились девушки в ярких сарафанах и пели песни.

Который год погода стоит вовсе не весенняя, но людей собирается так много, что к столам с чаем едва пройдёшь. Блинами угощают всех желающих, а главный атрибут праздника — большие дымящиеся самовары.

Горожан развлекают шутками и танцами скоморохи.

«Казнь» чучела Масленицы, как обычно, произошла в конце праздника. Правда, дождались самые стойкие. Куклу обильно полили бензином и подожгли, людей предусмотрительно попросили расступиться. В погоне за лучшим фото и селфи, в толпе громко возмущались и распихивали друг друга локтями.