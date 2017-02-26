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ДТП произошло недалеко от станции Осакаровка
Семь автомобилей и две фуры столкнулись на трассе Астана — Караганда, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на очевидцев. ДТП произошло недалеко от станции Осакаровка около 17.00 по времени Астаны. На трассе Караганда — Астана столкнулись семь легковых и два грузовых автомобилей. По словам очевидцев, авария произошла из-за сильного гололеда. Есть пострадавшие.
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