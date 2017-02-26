Семь авто и две фуры столкнулись на трассе Караганда — Астана

ДТП произошло недалеко от станции Осакаровка

Семь автомобилей и две фуры столкнулись на трассе Астана — Караганда, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на очевидцев. ДТП произошло недалеко от станции Осакаровка около 17.00 по времени Астаны. На трассе Караганда — Астана столкнулись семь легковых и два грузовых автомобилей. По словам очевидцев, авария произошла из-за сильного гололеда. Есть пострадавшие.