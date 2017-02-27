Известного карагандинского художника совместно с Нурсултаном Назарбаевым выдвинули на Нобелевскую премию мира

Художник является почетным послом проекта «Атом»

Нурсултана Назарбаева и известного карагандинского художника Карипбека Куюкова, родившегося без рук, который рисует держа кисть ногами или в зубах, выдвинули на Нобелевскую премию. Предложение поступило от шотландского политика Билла Кидда. Обоих предложили номинировать как ярых и идейных борцов за мир.

В заявке отмечается, что президент Казахстана долгое время выступает в качестве лидера, который принял ряд важных решений в области ядерного разоружения.

-Глава государства Нурсултан Назарбаев выступает в качестве лидера, который принял ряд важных инициатив в области ядерного разоружения в течение его 22-летнего лидерства в Казахстане… Продолжает принимать целый ряд решений, которые оказывают влияние на процесс достижения мира. Нобелевская премия мира будет способствовать повышению влияния и поддерживать эти процессы в глобальном масштабе, — сказано в заявке.

О художнике Карипбеке Куюкове сказано следующее:

— Герой ядерного века, который выдвигает на первый план свой трагический опыт в Казахстане, опустошенном долгосрочными последствиями советских ядерных испытаний. ATOM — это проект, который он ведет. Проект сообщает миру о катастрофическом воздействии на окружающую среду ядерного оружия… Карипбек родился с тяжелыми осложнениями — без рук, — говорится в заявке.

Карипбек Куяков, являющийся почетным послом Проекта «Атом», прокомментировал предложение о номинации на премию мира на своей страничке в Facebook.

-Это только предложение. Но заслуга это не моя. Это в первую очередь заслуга «Невада-Семея», проекта «Атом» и всех людей, которые стояли у истоков этого направления, многих из которых уже нет. Это их тяжелый и упорный труд, — говорит художник.