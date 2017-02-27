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22-летний карагандинец признался в преступлении
Карагандинские полицейские сообщают, что раскрыли убийство за полчаса. Сегодня около четырех часов утра все сотрудники внутренних дел области получили информацию об убийстве. Нашли труп с ножевыми ранениями.
Поиском преступника по горячим следам занимались патрули и кинологическая служба. Служебная собака вышла на след преступника по запаху. Также исследовали следы от протекторов. Через 30 минут патруль задержал 22-летнего карагандинца, который признался в убийстве 27-летнего мужчины. Мотивом стала ссора.
Подозреваемого задержали и отправили в изолятор. У него изъяли нож, которым был зарезал мужчина.
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90% преступлений можно предотвратить на стадии подкоговки и созревания конфликта
И блогодаря ананимным источникам
В Казахстане достаточно полицейских чтоб реагировать на любой сигнал о подозрительных личностях шарахающихся по городу и во дворах
Полиция должна работать так
Я смотрю в окно вижу постороний человек стоит во дворе
Звоню в прлицию полицейские приезжают и проверяют документы и в специальной базе отмечают что некий граждание был в такомто районе в такое время
Свое нахождение в оэтом месте обьяснил так и так
Сегодня квартирыные воры могут неделями сидеть в любом дворе на лавочке и изучать распорядок дня у жильцов этого двора
А подслушав разговоры бабушек детей получить много нужной информации не комму не задавая не каких вопросов
Преступления надо пресекать а не ждать когда оно свершится
За полчаса с помощью сабаки раскрыть преступление мало вероятно
1-Сейчас зима и преступник использовал нож в перчатках
По этому орудие преступления он мог запросто оставить на месте преступления
2-Поимать любого прохожего всунуть ему в руки нож и заставить по топтаться по снегу на месте преступления и пр оставлять другие следы для наших полицейских не проблема
По этому я не верю что наши полицейские за пол часа раскрыли убийство
1-четыре часа утра понедельник на улице прохожих мало и вообще в это время многие еще спят значит свидетелей может и не быть
2-Случайный прохожий и преступник встретиться в 4-ре часа утра могут только при спланированном преступлееии
А значит раскрыть его за 30-минут не реально
vas
27 февраля, 2017 в 12:52
Скорей всего на убитом были следы драки
Полицейские пошли за сабакой якобы взявшей прихватив с собой с мевта прнступления нож
По дороге встретили случайного прохожего избили его и заставили признаться в преступлении
А что 4-ре часа утра людей на улице нету можно резать избивать любого
И скорее всего этой возможностью и воспользовались полицейские чтоб избавиться от висяка
И получить премию за раскрытие
Прохожие в такое время обычно по одиночки ходят
А значит алиби не какого нету а улики сфальсмфицировать очень просто
vas
27 февраля, 2017 в 13:00