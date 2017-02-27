Полицейские задержали подозреваемого через полчаса после убийства

22-летний карагандинец признался в преступлении

Карагандинские полицейские сообщают, что раскрыли убийство за полчаса. Сегодня около четырех часов утра все сотрудники внутренних дел области получили информацию об убийстве. Нашли труп с ножевыми ранениями.

Поиском преступника по горячим следам занимались патрули и кинологическая служба. Служебная собака вышла на след преступника по запаху. Также исследовали следы от протекторов. Через 30 минут патруль задержал 22-летнего карагандинца, который признался в убийстве 27-летнего мужчины. Мотивом стала ссора.

Подозреваемого задержали и отправили в изолятор. У него изъяли нож, которым был зарезал мужчина.