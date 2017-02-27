В Караганде прошел чемпионат по наращиванию ресниц (Фоторепортаж)

В финале мастера представили полные образы воительниц

Необычные соревнования прошли в шахтерской столице. За звания лучших боролись мастера по наращиванию ресниц. Оказывается, и в этом, нехитром на первый взгляд, искусстве есть масса нюансов и тонкостей, по которым профессионала легко можно отличить от дилетанта.

В чем соль?

Первый в Караганде открытый чемпионат по наращиванию ресниц проходил три дня. Лэшмейкеры соревновались в умении делать разные виды наращиваний, а также в мастерстве ламинирования натуральных ресниц и оформлении бровей. Всего на чемпионате было 76 мастеров, а призовой фонд составил более полутора миллионов тенге. Правда, изначально планировалось вручить победительницам лишь полмиллиона, однако, к началу чемпионата выяснилось, что участниц будет больше, чем планировалось, а значит, и призовой фонд вырос.

Себя показать и на других посмотреть приехали мастера из Алматы, Астаны, Павлодара, Актобе, Экибастуза и других городов. За каждым их действием следили судьи из России, Казахстана, Белоруссии и Украины. В простом, на первый взгляд, деле на поверку оказалась масса тонкостей. «Правильные» ресницы должны быть приклеены под одним углом, по ровной четкой линии и даже при пристальном рассмотрении не «косить» и ни в коем случае ни один волосок не должен выбиваться из общей картины.

— Наши судьи чуть ли не с транспортирами сидели около мастеров, — говорит организатор чемпионата Людмила Пирко-Чаус. — Иногда чисто визуально определить качество наращивания ресниц просто невозможно. Бывает, что на первый взгляд они кажутся красивыми, а при рассмотрении выясняется, что сделана работа плохо — ресницы кривые и «пляшут». А иногда бывает и наоборот.

По словам Людмилы, в других странах подобные чемпионаты не редкость. Они хороши как для мастеров, так и для их потенциальных клиентов. Первые могут получить опыт и новые знания, а вторые узнать — к кому обратиться за по-настоящему качественной услугой.

Буйство красок

Первые два дня непосвященным в тонкое искусство лэшмейкеров могли показаться довольно скучными. Мастера часами сидели у своих моделей, наращивая им ресницы. Зато третий, заключительный день порадовал гостей мероприятия буйством фантазии и красок. В финале зрителям показали не просто ресницы, а целые образы — с прическами, макияжем и костюмами. Само собой, и ресницы тут были не простые, а декоративные — с блестками, перьями и стразами. В повседневной жизни с такими, конечно, ходить неудобно, но вот для подиумного образа они подходят как нельзя лучше. Единой темой стали воины. Большинство выбрало вполне узнаваемых персонажей из фильмов, легенд и комиксов.

Помимо создания образа мастерам и моделям нужно было продумать небольшое шоу. Некоторые, чтобы впечатлить судей, решили даже разыграть настоящую драку на сцене.

— Я сегодня в образе Сони Блейд из игры «Мортал Комбат», — рассказывает модель Анита. — Я работаю в паре с еще одной моделью, которая в образе принцессы Кетаны. Мы будем разыгрывать схватку, в финале Кетана меня победит. У нас даже есть искусственная кровь, чтобы все было натурально.

Забегая вперед скажу, что оригинальная подача и, конечно же, сами образы, не оставили судей равнодушными, и дуэт занял второе место.

В числе отличившихся оригинальностью оказалась и модель Елена в образе амазонки. Над ней несколько часов корпела мастер Адель Мустафина. Она же мастерила лук, колчан и стрелы для полного образа. Чтобы внести финальный штрих, девушки даже позаимствовали живую змею из контактного зоопарка. Маленькая ручная змейка от шума и света волновалась, обвивая руку Елены.

— Вообще, я трусиха, — рассмеялась модель. – Но ничего, мне сейчас не страшно. Это еще не взрослая змея, а детеныш. Поэтому пока у нее нет имени. К тому же, эта змея не ядовитая, она не укусит, и приучена к рукам.

Не мужское дело?

Среди моделей, согласных примерить на себя образ воителя нашелся даже парень. Дамир приехал из Актобе вместе со своим мастером Лилией. По его собственным словам, он долго не соглашался, ведь наращивание ресниц – дело не мужское, да и работать моделью он никогда не пробовал.

— Я не хотел наращивать ресницы, — признается молодой человек. – Но потом Лилия меня уговорила. В итоге я сейчас здесь в образе призрачного гонщика, ресницы все-таки есть, но они короткие и красные, на фоне боди-арта они хорошо выглядят. Мой персонаж — борец со злом, он испепеляет грешников своим взглядом. Образ я помогал ей готовить сам — отливал шипы для своей куртки, сам покупал собачьи цепи для костюма. Результат мне нравится, если бы еще раз позвали, думаю, согласился бы, но только на мужской образ.

Для своей презентации Дамир прикатил в зал настоящий мотоцикл, на котором позировал после того, как раздал дамам в зале розы. Однако такая галантность не впечатлила судей и работа Лилии не вошла в тройку лучших.

Еще один персонаж комиксов также не смог пробиться в число победителей, зато наверняка получил бы приз зрительских симпатий, если бы такой был. Модель лэшмейкера Кристины предстала перед зрителями в образе девушки Джокера Харли Куинн. Для него мастеру даже пришлось заказать майку, точно такую же, как у героини недавно вышедшего фильма «Отряд Самоубийц». А вот все остальное делалось своими руками.

— Мы познакомились, когда Кристина искала модель, — рассказала Харли, отказавшись называть свое «мирское» имя. – Я отправила ей свое фото уже в образе Харли Куинн, я наряжалась так на хэллоуин. И она выбрала меня. Тогда мой образ был больше похож на тот, что в фильме. Но сейчас он более художественный, и мне очень нравится. Я бы пошла так на какую-нибудь костюмированную вечеринку.

***

Закончился чемпионат, как и полагается, награждением. Каждый участник, вне зависимости от категории и номинации получил по четыре подарка. Те же, кто занял призовые места, получили еще и денежные призы.