Карагандинская клиника пластической хирургии лишилась господдержки из-за нерасторопности банка

Он поздно отправил заявку на продление субсидирования процентной ставки по кредиту в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020»

Карагандинская клиника «Кристина» лишилась государственной поддержки. Ее руководство считает, что это произошло из-за нерасторопности сотрудников банка. Поскольку они поздно отправили заявку на продление субсидирования процентной ставки по кредиту в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

В 2013 году клиника брала кредит на покупку оборудования под 14 процентов годовых. Чтобы снизить долговую нагрузку, она стала участницей государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2020». Ее поддержали члены регионального координационного совета и дали добро на субсидирование процентной ставки по этому кредиту. В итоге медучреждение три года гасило кредит и вознаграждение в 7 процентов, а остальные 7 процентов покрывало государство. Но в конце 2016 года срок закончился, и субсидирование нужно было продлять.

— 22 сентября 2016 года клиника «Кристина» обратилась в банк с просьбой отправить в управление предпринимательства письменное согласие на продление срока действия договора субсидирования на три года, — рассказывает президент Казахстанской ассоциации предпринимателей Ермек Абильдин. – Однако банк несвоевременно обратился в госорган. По этой причине управление отказалось выносить вопрос продления договора субсидирования на региональный координационный совет.

Добавим, что банк должен был подать заявку в управление предпринимательства за 45 дней.

Ермек Абильдин считает, что в этом случае нарушения есть и стороны чиновников. Да, они на несколько дней позже получили заявку от банка. Он они самостоятельно не имели права отказывать клинике в продлении субсидирования. Этот вопрос должен был решать исключительно региональный координационный совет под председательством акима Карагандинской области.

Что касается банка, то он вину не признает. Он считает, что руководитель клиники «Кристина» поздно обратилась с просьбой продлить субсидирование процентной ставки.

Отметим, что банк предложил медучреждению собственную программу рефинансирования кредита, правда, уже под более высокий процент.