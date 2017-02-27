Дилеры предупреждают: ЭВАК в Казахстане не работает

Официальные представители Toyota, Lexus и Nissan предупреждают покупателей о том, что система экстренного вызова в их машинах при ДТП пока не функционирует по назначению.

С 1 января 2017 года в Казахстане стал невозможен ввоз автомобилей без системы экстренного вызова при ДТП, но по факту тревожная кнопка сейчас влияет только на то, получится автомобиль ввезти в ЕАЭС или нет. Подтверждения о том, что система начала полноценно функционировать, нет, о чём дилеры предупреждают своих покупателей. Необходимая инфраструктура в республике пока не создана, но стоит автомобилям с ЭВАК оказаться в России, как система заработает в полном объёме. Сообщает Kolesa.kz.

Все модели Toyota и Lexus в Казахстан уже идут с кнопками SOS для вызова экстренных служб, однако в прайс-листах дилеров сообщается: «В настоящее время услуга, для которой предназначена данная система, недоступна ввиду незавершённости создания соответствующей государственной инфраструктуры в Республике Казахстан, в связи с чем продавец и изготовитель автомобиля не несут ответственности за невозможность использовать систему по назначению».

Похожее дополнение есть в описании комплектации Nissan Murano: «В настоящее время услуга, для которой предназначена данная система, не функционирует в полном объёме ввиду незавершённости создания соответствующей инфраструктуры в Республике Казахстан, в связи с чем продавец и изготовитель автомобиля не несут ответственности за невозможность использования системы по назначению».