«Убили ради забавы!»(фото +16)

Двое мужчин убили собак на глазах у детей

В минувшее воскресенье волонтёры поехали подкармливать собак на фёдоровских дачах. Кода они подъехали ближе к постройкам, то увидели серебристый «Хаммер», возле которого стояли двое мужчин с детьми.

— Они нам рукой помахали издалека, как вроде разворачивайтесь,- рассказывает волонтёр Юлия,- мы решили не ехать, чтобы не толпиться на узкой дороге. Я с мамой постоянно подкармливаю собак в этом районе. Тогда издалека посмотрела, не поняла почему они там толпятся. Двое мужчин и двое мальчиков, потом мне показалось, что на снегу что-то лежит. Потому что один из мужчин подошёл и ногой пинал. Я маме говорю: посмотри там собака мёртвая. Но потом мы решили, что шкуру коровью опять выкинули, там мусорка, всё время выбрасывают. И ухали кормить других животных. Они мимо на с на машине проехали, посигналили, я в тот момент не поняла почему. Похоже, что это была издёвка.

Минут через пятнадцать Юлия с мамой снова подъехали к тому месту. На снегу лежали две мёртвых собаки, от тел растекались небольшие лужицы крови. Собаки были ещё тёплые.

— Я уверена, что это сделали они. Больше некому, на снегу не было гильз, и мы не слышали громких хлопков, судя по всему стреляли не из ружья. Они убили их ради забавы. Я просто не могла подумать, что такое можно показывать своим малолетним детям,- возмущается девушка.

У одной из собак остались маленькие щенки, которых сегодня будут искать на дачах. В социальных сетях волонтёры опубликовали несколько постов, на что пользователи отреагировали очень бурно.

— Твари, что с людьми? За что их? Изверги, уроды. Куда обратиться, в правительстве плевать на животных. На хрена нам это ЭКСПО , когда можно просто, для забавы убивать собак, кошек. Ничего, никого не бояться эти сраные люди. Я пишу, а у самой руки трясутся,- комментирует подписчица страницы защитников животных.

— Поэтому всем (не дай Бог конечно) но на будущее совет. Если вы становитесь свидетель того или иного аморального отношения к животным, старайтесь снимать этих людей, их машины, номера их машин и сразу по факту вызывайте сотрудников полиции(при этом продолжайте снимать все на телефон). как минимум их можно задержать за хранение и применение оружия(огнестрельного или травматического) в присутствии детей плюс ко всему жестокое обращение с животными. Если суетиться и до конца идти можно и посадить таких стрелков, — думают другие комментаторы.

В лучшем случае живодёров называют «уродами» и советуют ставить таких людей на учёт в психдиспансере.

Казахстанские зоозащитники говорят, что закон призванный защищать права братьев наших меньших, не действует. Привлечь к ответу за насилие над бездомными животными очень сложно. Заявители тратят время на походы в полицию, пишут заявления, а дело закрывают из-за отсутствия состава преступления. При этом, иногда невозможно что-то доказать, даже если есть фото и видеосъёмка.