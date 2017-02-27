Карагандинка пожаловалась акиму на соседей, которые пользуются газовыми баллонами

К ним приехали сотрудники управления по ЧС

Карагандинка оставила на интернет-блоге акима города жалобу на соседей, которые пользуются газовыми баллонами. Хотя их дом подключен к ГРУ. Женщина попросила принять меры, потому что боится, что ее пятиэтажка в любой момент может взлететь на воздух.

«Насколько законно использование газовых баллонов в многоэтажных домах? – спрашивает акима карагандинка Диляра Сариева. – Прошу взять на заметку и поспособствовать проведению проверки по факту использования газовых баллонов в пятиэтажном доме по адресу: Караганда, улица Ермекова 43 в квартирах 12 и 18. В квартире 18 мало того, что живут старики с плохой памятью за 80 лет, так еще и запасные баллоны они хранят в подвале дома. Прошу не допустить повторения трагедии и взрыва дома в центре города».

В ответе акима сказано, что чиновники и сотрудники городского управления по ЧС выезжали в указанный в жалобе дом. В квартиру №12 они попасть не смогли. А вот в квартире №18 им дверь открыли.

«В ходе обследования представителем управления ЧС города Караганды Косылбековым было выявлено наличие баллонного газа в квартире №18 по улице. Ермекова 43, — говорится в ответе градоначальника. – Собственнику квартиры даны разъяснения, что согласно статье 28 пункта 7 Закона Республики от 9 января 2012 года «О газе и газоснабжении», запрещается хранение и (или) использование сжиженного нефтяного газа в бытовых баллонах в жилых многоквартирных домах этажностью более двух этажей. Собственник в срок до 09 марта 2017 года обязалась подключиться к ГРУ».

Отметим, что в Караганде работает всего 302 ГРУ. Большая часть из них расположена в центре города. А вот жители тех пятиэтажек, что находятся на окраинах, вынуждены на свой страх и риск пользоваться газовыми баллонами. Поскольку ГРУ в их дворах разрушены. А электропроводка в их домах не предусмотрена для того, чтобы устанавливать в квартирах мощные электрические плиты.