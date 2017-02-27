Бизнес избавят от страха внезапных проверок

Предпринимателям предлагают компромисс

Предприниматели могут избежать рейдовых проверок. Для этого они должны поставить контрольно-кассовые машины, которые в он-лайн режиме передают данные о пробитых чеках в базу комитета государственных доходов. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

На минувшей неделе министр финансов Бахыт Султанов потребовал прекратить необоснованные проверки бизнеса, пригрозив излишне ретивым налоговикам увольнением. В прошлом году из 76 тысяч проверок более четверти были внезапными. Министр усмотрел в этом непорядок, поручив подчиненным впредь «не выходить без толку на рейдовые проверки».

Бахыт Султанов отметил, что важнее не наказывать, а заниматься профилактикой: «Заранее каждый на своем участке должен работать превентивно с предпринимательским сектором: предупреждать, направлять уведомления, говорить, что есть требование законодательства: пожалуйста, работайте», — сказал он. Вместе с тем министр обратился к бизнесменам: «Есть требование закона о том, что необходимо иметь кассовые машины. Пожалуйста, устанавливайте, и в этом случае никто вас не будет проверять, мучить».