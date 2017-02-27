В Караганде создадут сельскохозяйственные кооперативы

На мясо и молоко введут субсидии

О планах на будущий год рассказа руководить управления сельского хозяйства Карагандинской области Юржан Беккожин. В 2017 году ему и его подчиненным предстоит создать несколько десятков кооперативов, в каждый из которых, по плану, войдут не менее двадцати фермеров. Создавать такие объединения, по словам чиновника, стоит прежде всего для поддержки самих животноводов. дело в том, что длят тех, кто вступит в кооперативы, будут созданы льготные условия кредитования, а так же за каждый литр молока и килограмм мяса будут выплачиваться субсидии.

— Такое у нас впервые, — рассказывает Юржан Асанович. — Это большая помощь самим фермерам. То есть, к примеру, если он сдал мясо по 1000 тенге, 180 килограмм, мы ему сверху 20 000 тенге даем.За каждый литр молока доплачиваем по 10 тенге. Это хорошие привилегии, и они в первую очередь, будут распространяться на кооперативы.

В каждом кооперативе планируется открыть свой убойный цех, который будет иметь отдельную лицензию. Оттуда мясо будет напрямую поставляться на рынки, что исключит участие в процессе поставок перекупщиков, и, как следствие, позволит контролировать цены.

Уже в нашей области работают 22 кооператива. 17 из них открыли в прошлом году, еще пять — успели основать в этом. К началу 2018-го в планах чиновников организовать еще 32 кооперативов. На это уже выделили деньги — 3 миллиарда 570 тысяч.

Для тех, кто не пожелает стать частью объединения, по словам Юржана Асановича, пока все останется, как прежде.

— Если кто-то стал членов кооператива, это не значит, что он будет отвечать за всех, — говорит чиновник. — Он так же сам разводит скот, работает. Юрлицом в данном случае будет выступать сам кооператив, но его челны должны будут открыть на свое имя ИП. Эта даст определенные привилегии, как я и говорил. Если же человек не захочет входить в кооператив, то он будет работать, так же, как и раньше.